С Крещением: искренние поздравления для родных и друзей

Сезон рождественских праздников подходит к концу и сегодня православные в нашей стране отмечают последнее торжество из этого цикла – Крещение Господне или Богоявление, также известное в народе, как Крещение или Иордана. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь он приходится на 6 января. В народе этот день связывают с очищением от грехов и подготовкой к новому году будней и труда.

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Поздравьте близких с завершением зимнего праздничного цикла. Подарите им немного своего тепла. А OBOZ.UA вам в этом поможет. Мы публикуем подборку праздничных поздравлений, которые можно отправить родным и друзьям.

Нехай Хрещення Господнє в хату

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

Гей, ти, пане, пане-господарю!

Щасти, Боже, із Йорданом,

Із Йорданом, із водицею,

Із царицею, і усім домом,

І усім добром, із твоєю дружиною,

Із твоєю челядкою,

Із дочками, як чічками.

Господарю, як королю, щасти, Боже!

З усім двором, із челядкою багатою,

Із роями, із ланами,

Із сусідами, із панами,

Із Господом Христом Богом,

На здоров’я, на літ много!

Дай, Боже!

***

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води Йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає —

Із серця радість, наче пісня лине.

Білий берег, біла крига,

Біла річка, біла мла.

Промовля водичка тихо:

- Як далеко до тепла!

А над нею крига тонко

Раптом скрипнула нараз.

То рубають ополонку:

Водохреще йде до нас.

І нехай мороз лютує,

Хай панує біла мла.

У святій воді струмує

Чиста крапелька тепла.

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

Нехай в хрещенські морози,

Зігріті будуть всі теплом,

Нехай зникнуть біди, сльози,

І буде світ наповнений добром.

***

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

День чудовий хай дарує

Силу, міцність і добро,

А вода холодна дасть вам

Хай очищення й тепло.

***

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю.

Поздравляю тебя с большим христианским праздником и желаю в этот святой день мира в доме и душе, любви и счастья. И пусть на тебе всегда будет Божье благословение. Радости и мира. Пусть Господь всегда помогает и оберегает от всяких несчастий. Христос крестился!

***

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть Святой Дух хранит вас и благословит на добрые дела, а капли кристальной освященной воды, укрепят веру, надежду любовь, и дадут уверенности в завтрашнем дне!

***

Поздравляю с Крещением! Желаю, чтобы этот день забрал все печали и тревоги, чтобы благословение Господа сопровождало вас на жизненном пути! Пусть святая вода в этот праздник смоет все грехи и горести, очистит душу и тело и наполнит вас силой и вдохновением!

Поздравляю с Крещением Господним! Крещение – праздник очищения и обновления, и в этот день я хочу вам пожелать, чтобы ваша жизнь стала светлее и чище, чтобы благодать сошла на ваш дом и все близкие были здоровы и счастливы!

***

От всей души поздравляю со светлым христианским праздником Крещения. Этот праздник символизирует очищение от всего неискреннего и недоброго. Это праздник светлых и новых начинаний. Христос крещается!

***

Поздравляю вас с великим днем – с Крещением Господним! Желаю, чтобы вы, умываясь святой водой, смыли с себя все плохое, все лишнее, согрели душу и тело. Пусть этот согревающий душу праздник подарит вам крепкое здоровье и ясные, чистые мысли!

Поздравляю вас с этим великим днем, с Крещением Господним! Желаю, чтобы вы, умываясь святой водой, смыли с себя все плохое, все лишнее, согрели душу и тело. Пусть этот праздник подарит вам крепкое здоровье и ясные, чистые мысли!

***

Пусть сегодня дом твой освятится целебной, всепобеждающей силой Крещения Господня. Пусть праздник надежды и чистой души, омытой студеной водой, станет счастливой точкой отсчета новой жизни, без проблем и болезней, только с верой, надеждой и любовью.

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