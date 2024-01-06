С Крещением: искренние поздравления для родных и друзей
Сезон рождественских праздников подходит к концу и сегодня православные в нашей стране отмечают последнее торжество из этого цикла – Крещение Господне или Богоявление, также известное в народе, как Крещение или Иордана. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь он приходится на 6 января. В народе этот день связывают с очищением от грехов и подготовкой к новому году будней и труда.
Поздравьте близких с завершением зимнего праздничного цикла. Подарите им немного своего тепла. А OBOZ.UA вам в этом поможет. Мы публикуем подборку праздничных поздравлений, которые можно отправить родным и друзьям.
Нехай Хрещення Господнє в хату
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
Гей, ти, пане, пане-господарю!
Щасти, Боже, із Йорданом,
Із Йорданом, із водицею,
Із царицею, і усім домом,
І усім добром, із твоєю дружиною,
Із твоєю челядкою,
Із дочками, як чічками.
Господарю, як королю, щасти, Боже!
З усім двором, із челядкою багатою,
Із роями, із ланами,
Із сусідами, із панами,
Із Господом Христом Богом,
На здоров’я, на літ много!
Дай, Боже!
***
Хай Свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
На Водохреща все навкруг звабливе,
Зимове свято наше особливе,
Води Йорданської рукою я торкнусь,
Почую Господа, у вдячності схилюсь.
Опівночі великі чудеса:
Вщухає вітер і панує тиша,
І відкриваються усім нам небеса,
Прислухайся до вічного ти лишень.
Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає —
Із серця радість, наче пісня лине.
Білий берег, біла крига,
Біла річка, біла мла.
Промовля водичка тихо:
- Як далеко до тепла!
А над нею крига тонко
Раптом скрипнула нараз.
То рубають ополонку:
Водохреще йде до нас.
І нехай мороз лютує,
Хай панує біла мла.
У святій воді струмує
Чиста крапелька тепла.
***
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Янгол хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
Нехай в хрещенські морози,
Зігріті будуть всі теплом,
Нехай зникнуть біди, сльози,
І буде світ наповнений добром.
***
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
***
День чудовий хай дарує
Силу, міцність і добро,
А вода холодна дасть вам
Хай очищення й тепло.
***
Водохреща на порозі,
Вас від серця я вітаю,
Миру, злагоди і віри
Вам сьогодні я бажаю.
Поздравляю тебя с большим христианским праздником и желаю в этот святой день мира в доме и душе, любви и счастья. И пусть на тебе всегда будет Божье благословение. Радости и мира. Пусть Господь всегда помогает и оберегает от всяких несчастий. Христос крестился!
***
Поздравляю с Крещением Господним! Пусть Святой Дух хранит вас и благословит на добрые дела, а капли кристальной освященной воды, укрепят веру, надежду любовь, и дадут уверенности в завтрашнем дне!
***
Поздравляю с Крещением! Желаю, чтобы этот день забрал все печали и тревоги, чтобы благословение Господа сопровождало вас на жизненном пути! Пусть святая вода в этот праздник смоет все грехи и горести, очистит душу и тело и наполнит вас силой и вдохновением!
Поздравляю с Крещением Господним! Крещение – праздник очищения и обновления, и в этот день я хочу вам пожелать, чтобы ваша жизнь стала светлее и чище, чтобы благодать сошла на ваш дом и все близкие были здоровы и счастливы!
***
От всей души поздравляю со светлым христианским праздником Крещения. Этот праздник символизирует очищение от всего неискреннего и недоброго. Это праздник светлых и новых начинаний. Христос крещается!
***
Поздравляю вас с великим днем – с Крещением Господним! Желаю, чтобы вы, умываясь святой водой, смыли с себя все плохое, все лишнее, согрели душу и тело. Пусть этот согревающий душу праздник подарит вам крепкое здоровье и ясные, чистые мысли!
Поздравляю вас с этим великим днем, с Крещением Господним! Желаю, чтобы вы, умываясь святой водой, смыли с себя все плохое, все лишнее, согрели душу и тело. Пусть этот праздник подарит вам крепкое здоровье и ясные, чистые мысли!
***
Пусть сегодня дом твой освятится целебной, всепобеждающей силой Крещения Господня. Пусть праздник надежды и чистой души, омытой студеной водой, станет счастливой точкой отсчета новой жизни, без проблем и болезней, только с верой, надеждой и любовью.
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