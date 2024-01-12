С днем Татьяны: лучшие поздравления для родных и подруг

Татьянин день – один из самых любимых зимних праздников. После перехода на новоюлианский календарь именины всех Татьян следует отмечать 12 января. Имя Татьяна имеет римское происхождение и образовалось от родового мужского имени Татий. По другой версии, в переводе Татьяна означает "упорядочница", "основательница".

Видео дня

Верующие в этот день чтят память священномученицы Татьяны Римской. OBOZ.UA собрал лучшие и искренние поздравления, чтобы поздравить именинниц с днем ангела.

***

Таня, с днем ангела поздравляю! Желаю счастливой судьбы, солнечных рассветов, мирного неба и взаимной любви. Пусть все мечты сбываются, а каждый день будет наполнен теплом и радостью.

***

Світлий ангел спозаранку

Пролітав тут на світанку.

Сповістив таку новину –

У Тетянки іменини.

Наше сонечко, Тетянка

Ти красива, наче лялька.

Зичимо тобі добра,

Щастя, радості й тепла.

***

В этот зимний день поздравляю тебя с именинами, Таня! Желаю безумной любви, ярких впечатлений, путешествий и успехов. Пусть твой ангел-хранитель за руку ведет тебя сквозь жизненные трудности. Мира и победы! С днем ангела!

***

З іменинами, Тетянко, я вітаю,

Здоров'я, щастя й успіху бажаю,

Нехай здійсняться заповітні мрії,

Ніколи не втрачай в житті надії.

Хай ангел твій тебе оберігає,

Завжди на допомогу поспішає,

І все лише найкраще посилає.

***

З днем Тетяни щиро шлю вітання,

Хай чекає радість, вдача, процвітання,

Успіх та любов, блискучі результати,

Хай вдається легко цілей досягати!

Хай навколо буде гарний світ, прекрасний,

Доля подарує хай велике щастя,

На життєвім полі квіти виростають,

Біди й негаразди завжди оминають!

***

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснялись завжди!

***

Щоб янгол шлях оберігав,

І крилами тебе вкривав,

Щоб завжди радість знала ти,

І впевнено дійшла мети,

З днем янгола тебе вітаю,

В Тетянин день, добра бажаю!

***

Поздравляю с именинами, Таня! В этот холодный январский день я хочу пожелать, чтобы в твоем сердце всегда расцветали весенние цветы. Желаю мира, добра, любви, счастья, достатка. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всех бед.

***

Пусть никогда в твоей душе не угаснет свет радости и добра. Желаю крепкого здоровья, успехов и исполнения мечтаний. Пусть родные люди будут рядом, всегда тебя понимают и поддерживают.

***

С днем ангела, Таня! Пусть твоя святая покровительница оберегает и защищает тебя и твою семью от бед и тревог. Желаю мира, любви и достатка.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

Сповістив таку новину:

У Тетянки іменини.

Зичу зоряних ночей,

І закоханих очей,

Зичу щастя аж до неба –

Все найкраще – лиш для тебе.

Зичу миру і добра,

Щоб раділа ти й цвіла.

***

З Днем Тетяниним сердечно

Привітати тебе хочу,

Хай небесні тобі сили

Радість та любов пророчать.

Хай щастить тобі, Тетянко,

Мрії здійсняться нехай,

Те, що янгол завжди поруч

Нерушимо пам’ятай.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории и традициях Татьяниного дня.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.