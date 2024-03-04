С Днем рождения куме: теплые пожелания на украинском

Искренняя дружба, проверенная годами, трудностями и испытаниями – настоящий дар в жизни. Поэтому важно ценить людей, которые будут рядом в моменты счастья и поддержат в беде и, конечно, не забывать поздравлять их с именинами.

OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для кумы. Теплые слова, открытки и пожелания точно улучшат настроение и создадут праздничную атмосферу.

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Рідна моя кумасю, з днем народження! Зичу тобі щастя, щирого кохання, радісних новин, сміливих та добрих вчинків, успіху та міцного здоров’я тобі і всій родині. Нехай кожна мить твого життя наповнена буде чудовим настроєм та чарівними відчуттями.

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З днем народження! Бажаю тобі довголіття, кохання, добробуту та підтримки. Бажаю втілювати усі свої мрії, знаходити можливості для досягнення кожної мети. Бажаю завжди залишатися такою красивою, веселою, доброю, відкритою та чудовою людиною.

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Якщо кума, то лиш така!

Красива, рідна, дорога.

Своїй кумі, найкращій в світі,

Бажаю ціле море квітів.

Бажаю щастя, миру і добра,

Подарунків, радості, тепла.

Бажаю кохання до світанку

І каву у ліжко кожного ранку.

Хай перлами любові доля осипає,

Дитячий сміх у домі хай лунає.

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Дорога моя кумасю, вітаю тебе з днем народження! Бажаю везіння та щастя без меж. Бажаю жіночності, шарму, натхнення, впевненості та чарівності. Нехай твоє життя завжди буде повне радощів та солодких миттєвостей.

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Від всієї душі вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо міцного здоров’я, миру та злагоди у сім’ї, матеріального і духовного багатства. Хай співає серце і радіє душа!

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Кумасю, сердечно вітаю тебе з днем народження! Хай душа співає від щастя, а серце повниться коханням і радістю. Хай буде лад і кохання у родині, здоровими і щасливими ростуть діточки. Хай друзі не забувають доріжку до вашої привітної оселі, і на кожні свята за столом збирається багато рідних та близьких. Хай навіть маленькі мрії збуваються, а завтра буде краще, ніж сьогодні.

***

Ти для мене і подружка,

Навіть іноді сестра.

Від душі тебе вітаю

З днем народження, кума!

Залишайся ти такою,

Як тепер, на всі літа.

Будь щаслива і здорова,

Добра, мила і проста.

Хай Господь тобі дарує

Добру вдачу на весь вік,

Хай сім’я завжди цінує,

Хай цілує чоловік.

***

З днем народження, дорога кумонько! Бажаю, щоб життя було сповнене чарівних несподіванок та незабутніх моментів. Зичу злагоди та любові, сімейного затишку, великого кохання та любові від рідних. Хай все в тебе буде добре в будь-якому місті та за будь-яких обставин. Хай ніколи не приходять до твого серця печаль та смуток. Насолоджуйся життям, радій, усміхайся і частіше заходь в гості.

***

Кумонько, з днем народження! Ти для мене – найкраща подруга, сестра та помічниця, психолог та просто рідна душа, і я тебе за це дуже ціную. Нехай роки додають тобі життєвих сил та бажання жити яскраво, сміливо, весело – нехай душа лише молодіє, а в серці живе любов. Обіймаю тебе, кумонько, з днем народження!

***

Люба кумонько, вітаю!

В день народження бажаю

Ясних днів, здоров’я, ласки,

Щоб в житті, неначе в казці,

Мрії всі твої збувались,

А незгоди оминались!

***

З днем народження, кумо,

Я тебе вітаю,

Щоб здоров’ячко було,

Щиро побажаю.

Миру, радості, достатку,

Щоб усе було в порядку,

Хай в житті усе складеться,

А погане хай минеться!

***

З днем народження вітаю,

Дорога моя кума!

Нині я тобі бажаю,

Щоб здорова ти була,

І весела, і щаслива,

І завзята, і вродлива.

Сліз ніколи не лила

І в коханні щоб жила.

***

Кумонько, бажаємо тобі щасливого сьогодення і ще кращого майбутнього, великих успіхів у всіх справах. Хай доля буде гарною і добробут перевищить усі сподівання! Хай не в’яне твоя краса, хай кум кохає щиро і пристрасно, а діти ростуть щасливими на радість і втіху!

***

Хай янгол небесний тебе захищає,

Дає тобі крила, на путь наставляє,

Щоб вдома, в роботі, та всюду завжди

Була неодмінно щасливою ти.

Кохання хай буде солодким, як мрії,

Та вдосталь тобі буде віри й надії.

Кумася моя, привітання приймай

Та весело свято своє відзначай!

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления с днем рождения куму.

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