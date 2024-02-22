С Днем рождения, кум! Прикольные поздравления на украинском

Друзей может быть много, а хорошие кумовья – это уже как члены семьи. Это дружба, проверенная годами, трудностями и испытаниями, моментами взлетов и падений.

День рождения – особый праздник, отличный случай поздравить родных и близких. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления и пожелания для кума по случаю именин.

***

Хай життя завжди дарує

Теплоту, добро і ласку.

Я бадьорості бажаю.

Ти не знай в житті поразки.

Радісним хай буде серце,

Хай легкими будуть думи.

З днем народження вітаю,

Дорогенький милий куме!

***

Куме-брате, нині в свято

Привітання шлю – від серця,

Щоб життя було, як сало,

А любов – горілка з перцем!

Щоб здоров’я лиш міцніло,

Друзі всі були хороші,

І за кожне твоє діло

Зачіпались "круглі" гроші!

***

Сонце сяє яскравіше,

День бо вдався хоч куди!

Кум сьогодні народився,

Тож вітаймо, як завжди.

Побажаємо ми щиро

Гроші граблями гребти,

Щоб городина родила,

Щоб щасливим був завжди.

***

Поздравляю с днем рождения, кум! Желаю тебе бодрости и сил, уверенности и храбрости. Желаю светлого ума и доброго сердца. Пусть тебе удается даже невозможное, а все желания сбываются. Будь, кум, всегда здоров, весел, живи со вкусом и бери от жизни только самое лучшее.

***

Поздравляю, кум! Желаю тебе счастливого настоящего и еще лучшего будущего. Мирного неба и защиты высших сил! Пусть вкусно пахнет в доме пирогами и варениками, счастьем и любовью.

***

Куме, я тебе вітаю,

Усіляких благ бажаю:

Жити щасливо з кумою,

Бути в злагоді з собою!

Здобувати все, що хочеш,

Хай радіють твої очі.

Будь здоровим та багатим

І найкращим в світі татом!

***

С днем рождения, кум! Иди по жизни бодро, не склоняя головы перед трудностями, а если уж споткнешься, то знай, моя рука помощи всегда рядом. Пусть все дела у тебя получаются легко и приносят радость, а в семье всегда царит мир и благополучие.

***

Куме мій дорогий, зі святом!

В день народження зичу багато

Здоров’я міцного, в роботі удачі,

Збувалися щоб завжди мрії й задачі!

Хай буде мир і достаток у домі,

Щоб завжди усі в ньому були здорові,

Спокою в серці бажаю й тепла,

Щоб було в житті в Вас побільше добра!

***

Кум, с днем рождения! Пусть ничто не станет препятствием для того, чтобы ты мог полностью наслаждаться жизнью. Пусть твое здоровье будет крепким, пусть силы никогда тебя не оставляют, а настроение всегда будет возвышенным. Пусть родные и друзья будут добрыми, щедрыми и внимательными. Желаю уверенности и сил, бодрости духа, веселого настроения и большой любви в жизни.

***

Куме, в день народження бажаю

Сил тобі, наснаги, перспектив.

Дуже тебе, куме, поважаю

За твій оптимізм та позитив.

Хай вони ніколи не згасають,

Щоб ти перешкоди всі долав,

Родичі любов`ю зігрівають.

Хай здійсниться все, що ти чекав!

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