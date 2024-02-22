С Днем рождения, кум! Прикольные поздравления на украинском
Друзей может быть много, а хорошие кумовья – это уже как члены семьи. Это дружба, проверенная годами, трудностями и испытаниями, моментами взлетов и падений.
День рождения – особый праздник, отличный случай поздравить родных и близких. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления и пожелания для кума по случаю именин.
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Хай життя завжди дарує
Теплоту, добро і ласку.
Я бадьорості бажаю.
Ти не знай в житті поразки.
Радісним хай буде серце,
Хай легкими будуть думи.
З днем народження вітаю,
Дорогенький милий куме!
***
Куме-брате, нині в свято
Привітання шлю – від серця,
Щоб життя було, як сало,
А любов – горілка з перцем!
Щоб здоров’я лиш міцніло,
Друзі всі були хороші,
І за кожне твоє діло
Зачіпались "круглі" гроші!
***
Сонце сяє яскравіше,
День бо вдався хоч куди!
Кум сьогодні народився,
Тож вітаймо, як завжди.
Побажаємо ми щиро
Гроші граблями гребти,
Щоб городина родила,
Щоб щасливим був завжди.
***
Поздравляю с днем рождения, кум! Желаю тебе бодрости и сил, уверенности и храбрости. Желаю светлого ума и доброго сердца. Пусть тебе удается даже невозможное, а все желания сбываются. Будь, кум, всегда здоров, весел, живи со вкусом и бери от жизни только самое лучшее.
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Поздравляю, кум! Желаю тебе счастливого настоящего и еще лучшего будущего. Мирного неба и защиты высших сил! Пусть вкусно пахнет в доме пирогами и варениками, счастьем и любовью.
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Куме, я тебе вітаю,
Усіляких благ бажаю:
Жити щасливо з кумою,
Бути в злагоді з собою!
Здобувати все, що хочеш,
Хай радіють твої очі.
Будь здоровим та багатим
І найкращим в світі татом!
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С днем рождения, кум! Иди по жизни бодро, не склоняя головы перед трудностями, а если уж споткнешься, то знай, моя рука помощи всегда рядом. Пусть все дела у тебя получаются легко и приносят радость, а в семье всегда царит мир и благополучие.
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Куме мій дорогий, зі святом!
В день народження зичу багато
Здоров’я міцного, в роботі удачі,
Збувалися щоб завжди мрії й задачі!
Хай буде мир і достаток у домі,
Щоб завжди усі в ньому були здорові,
Спокою в серці бажаю й тепла,
Щоб було в житті в Вас побільше добра!
***
Кум, с днем рождения! Пусть ничто не станет препятствием для того, чтобы ты мог полностью наслаждаться жизнью. Пусть твое здоровье будет крепким, пусть силы никогда тебя не оставляют, а настроение всегда будет возвышенным. Пусть родные и друзья будут добрыми, щедрыми и внимательными. Желаю уверенности и сил, бодрости духа, веселого настроения и большой любви в жизни.
***
Куме, в день народження бажаю
Сил тобі, наснаги, перспектив.
Дуже тебе, куме, поважаю
За твій оптимізм та позитив.
Хай вони ніколи не згасають,
Щоб ти перешкоди всі долав,
Родичі любов`ю зігрівають.
Хай здійсниться все, що ти чекав!
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