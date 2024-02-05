С Днем рождения детям: лучшие универсальные поздравления для мальчиков и девочек

День рождения – радостный и светлый праздник, особенно в детстве, когда малыши ожидают подарков, веселья в кругу родных и друзей и настоящего чуда. Родители стремятся подарить ребенку сказку и радостные эмоции.

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OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для мальчиков и девочек в день именин. Теплые слова подарят хорошее настроение и счастливые улыбки.

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C Днем рождения! Желаю как можно больше веселья, замечательных друзей и незабываемых приключений, ярких красок каждый день и радостных эмоций каждый миг. Будь счастливым ребенком. И пусть тебе все удается!

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Поздравляю с днем рождения, солнышко! Пусть каждый твой день становится интересным приключением, доброй историей или настоящим праздником. Расти здоровым, жизнерадостным и счастливым, и пусть у тебя всегда будет сладкое и замечательное, словно конфета, настроение!

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Маленьке янголятко,

Зі святом я вітаю!

Казкового дитинства

Тобі я побажаю.

Хай буде все чудово,

Хай здійсняться дива.

Чарівним буде свято,

Щасливим – все життя.

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Сегодня у тебя лучший праздник, твой день рождения! В этот день свершится все, что ты загадаешь. Поэтому я спешу пожелать тебе настоящих друзей, веселья и радости, невероятных приключений и интересных развлечений. Пусть каждый день солнышко улыбается тебе, а твой Ангел всегда помогает и оберегает. С днем рождения тебя!

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З днем народження вітаю!

Щастя, радості бажаю,

Друзів вірних, позитиву,

Успіхів в навчанні, миру.

Днів яскравих та безхмарних,

Та сюрпризів різнобарвних,

Вдачі, ласки та натхнення,

Радує хай сьогодення!

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Хай дитинство звеселяє,

Мама з татом наставляє.

Щоб здорові всі були,

А найбільше з усіх – ти.

Щоб дарунки дарували,

В щічки міцно цілували.

Хай усмішка завжди сяє,

До забави надихає!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Ты стал на год взрослее, умнее, смелее. А это значит, что жизнь твоя теперь будет еще более интересной, веселой и богатой приключениями! Желаю радости и смеха, верных друзей и хороших оценок в школе. И пусть исполнятся все мечты!

***

Наше дитинча маленьке,

Наше сонечко ясненьке!

І сьогодні, і завжди

Ми бажаємо тобі,

Щоб було усе, що треба:

Добрий ранок, мирне небо.

Щоб нічого не лякало!

Було щоб забав чимало.

***

Чарівний день сьогодні в тебе,

Радій, святкуй, стрибай до неба!

Яскравих усмішок та сміху,

Здоровим будь батькам на втіху.

Бажаю стільки подарунків,

Скільки в альбомі є малюнків.

Щоб ти отримав, про що мрієш,

і мав все те, чому радієш.

***

Наше солнышко, свети нам и радуй своей улыбкой, ясным взглядом, звонким смехом! Расти здоровым, наша радость! Пусть впереди будет много приключений и веселья!

***

Сегодня у тебя День рожденья. Пусть все пожелания сбываются, а у тебя будет много замечательных подарков. Наслаждайся этим прекрасным временем – детством. Желаю тебе много интересных приключений и радости.

***

З днем народження, дитинко!

Хай лунає сміх твій дзвінко,

Друзів прийде хай багато

На твоє чудове свято.

Хай веселощі чекають,

Хай смачненьким пригощають,

Люблять хай матуся й татко.

Щастячка тобі, дитятко!

***

Желаю тебе, чтобы сегодняшний праздник был поистине волшебным, а все желания, которые ты загадаешь, задувая свечи на торте, непременно сбылись! Не спеши взрослеть – пусть твое волшебное детство будет счастливым и похожим на настоящую сказку. C Днем рождения!

***

Ти – диво найбільше і щастя моє!

Нехай тобі доля здоров’я дає,

Нехай буде небо прихильне і час

Дарує найкращі хвилини для нас:

Любові й цікавих нових відкриттів,

І друзів, які розуміють без слів...

***

С Днем рождения тебя, маленькое чудо! Ты взрослеешь так быстро, а мне хочется пожелать тебе, чтобы детские мечты не оставляли тебя, а в твоих глазах всегда горели звездочки! Пусть добрая фея исполнит все твои заветные мечты!

***

Сегодня необыкновенный праздник, этот день особенный. Ибо сегодня Ангел услышит все, что ты пожелаешь, и обязательно это осуществит. Поэтому закрой глазки и загадай самые заветные желания! А я тебе пожелаю здоровья, радостей, смеха, много подарков и веселых приключений. C Днем рождения!

Ранее OBOZ.UA публиковал самые лучшие поздравления с днем рождения для сестры.

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