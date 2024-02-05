С Днем рождения детям: лучшие универсальные поздравления для мальчиков и девочек
День рождения – радостный и светлый праздник, особенно в детстве, когда малыши ожидают подарков, веселья в кругу родных и друзей и настоящего чуда. Родители стремятся подарить ребенку сказку и радостные эмоции.
OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для мальчиков и девочек в день именин. Теплые слова подарят хорошее настроение и счастливые улыбки.
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C Днем рождения! Желаю как можно больше веселья, замечательных друзей и незабываемых приключений, ярких красок каждый день и радостных эмоций каждый миг. Будь счастливым ребенком. И пусть тебе все удается!
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Поздравляю с днем рождения, солнышко! Пусть каждый твой день становится интересным приключением, доброй историей или настоящим праздником. Расти здоровым, жизнерадостным и счастливым, и пусть у тебя всегда будет сладкое и замечательное, словно конфета, настроение!
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Маленьке янголятко,
Зі святом я вітаю!
Казкового дитинства
Тобі я побажаю.
Хай буде все чудово,
Хай здійсняться дива.
Чарівним буде свято,
Щасливим – все життя.
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Сегодня у тебя лучший праздник, твой день рождения! В этот день свершится все, что ты загадаешь. Поэтому я спешу пожелать тебе настоящих друзей, веселья и радости, невероятных приключений и интересных развлечений. Пусть каждый день солнышко улыбается тебе, а твой Ангел всегда помогает и оберегает. С днем рождения тебя!
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З днем народження вітаю!
Щастя, радості бажаю,
Друзів вірних, позитиву,
Успіхів в навчанні, миру.
Днів яскравих та безхмарних,
Та сюрпризів різнобарвних,
Вдачі, ласки та натхнення,
Радує хай сьогодення!
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Хай дитинство звеселяє,
Мама з татом наставляє.
Щоб здорові всі були,
А найбільше з усіх – ти.
Щоб дарунки дарували,
В щічки міцно цілували.
Хай усмішка завжди сяє,
До забави надихає!
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Поздравляю тебя с днем рождения! Ты стал на год взрослее, умнее, смелее. А это значит, что жизнь твоя теперь будет еще более интересной, веселой и богатой приключениями! Желаю радости и смеха, верных друзей и хороших оценок в школе. И пусть исполнятся все мечты!
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Наше дитинча маленьке,
Наше сонечко ясненьке!
І сьогодні, і завжди
Ми бажаємо тобі,
Щоб було усе, що треба:
Добрий ранок, мирне небо.
Щоб нічого не лякало!
Було щоб забав чимало.
***
Чарівний день сьогодні в тебе,
Радій, святкуй, стрибай до неба!
Яскравих усмішок та сміху,
Здоровим будь батькам на втіху.
Бажаю стільки подарунків,
Скільки в альбомі є малюнків.
Щоб ти отримав, про що мрієш,
і мав все те, чому радієш.
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Наше солнышко, свети нам и радуй своей улыбкой, ясным взглядом, звонким смехом! Расти здоровым, наша радость! Пусть впереди будет много приключений и веселья!
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Сегодня у тебя День рожденья. Пусть все пожелания сбываются, а у тебя будет много замечательных подарков. Наслаждайся этим прекрасным временем – детством. Желаю тебе много интересных приключений и радости.
***
З днем народження, дитинко!
Хай лунає сміх твій дзвінко,
Друзів прийде хай багато
На твоє чудове свято.
Хай веселощі чекають,
Хай смачненьким пригощають,
Люблять хай матуся й татко.
Щастячка тобі, дитятко!
***
Желаю тебе, чтобы сегодняшний праздник был поистине волшебным, а все желания, которые ты загадаешь, задувая свечи на торте, непременно сбылись! Не спеши взрослеть – пусть твое волшебное детство будет счастливым и похожим на настоящую сказку. C Днем рождения!
***
Ти – диво найбільше і щастя моє!
Нехай тобі доля здоров’я дає,
Нехай буде небо прихильне і час
Дарує найкращі хвилини для нас:
Любові й цікавих нових відкриттів,
І друзів, які розуміють без слів...
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С Днем рождения тебя, маленькое чудо! Ты взрослеешь так быстро, а мне хочется пожелать тебе, чтобы детские мечты не оставляли тебя, а в твоих глазах всегда горели звездочки! Пусть добрая фея исполнит все твои заветные мечты!
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Сегодня необыкновенный праздник, этот день особенный. Ибо сегодня Ангел услышит все, что ты пожелаешь, и обязательно это осуществит. Поэтому закрой глазки и загадай самые заветные желания! А я тебе пожелаю здоровья, радостей, смеха, много подарков и веселых приключений. C Днем рождения!
Ранее OBOZ.UA публиковал самые лучшие поздравления с днем рождения для сестры.
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