С Днем рождения: лучшие поздравления для сестры
Сестра – особый человек в жизни. Иметь сестру – большое счастье и бесценный подарок. Это лучшая подруга и самый верный человек, с которым связывают самые ценные воспоминания детства.
OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для сестры. Искренние слова и теплые пожелания подарят хорошее настроение на весь праздничный день.
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В день твоего рождения, моя родная, желаю быть здоровой и счастливой. Пусть у тебя будет крепкая семья, в доме царят любовь и уют. Желаю мирного неба и защиты высших сил. Оставайся красавицей, будь улыбающейся и радостной, цени жизнь и замечай радостные моменты.
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З днем народження, сестричко,
Щиро я тебе вітаю!
Щастя, успіху, натхнення,
Віри, радості бажаю.
Хай для тебе світить сонце
Яскравіше із небес,
Хай життя тобі дарує
Море сміху та чудес.
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Сегодня – один из лучших дней в году, твои именины, моя родная! Хочу тебе пожелать счастья, чистой любви, крепкого здоровья и сил, творческого вдохновения и желания жить ярко. Пусть каждый твой день будет прекрасным, незабываемым приключением, а вокруг всегда будут лучшие друзья. Верь в лучшее, надейся, живи, твори и сияй. Желаю, чтобы сбылась твоя заветная мечта.
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Родная моя сестричка, мы связаны с тобой на всю жизнь. Ты моя лучшая подруга и поддержка при любых обстоятельствах. Искренне желаю, чтобы в жизни тебя всегда окружало только прекрасное. Пусть на твоем пути не будет зла, подлости, обмана. Пусть тебя оберегает твой ангел-хранитель, а каждый день будет полон счастья и любви.
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Милая моя сестра! Я поздравляю тебя с днем рождения и от всей души желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был счастлив и радостен. Пусть высшие силы помогают обходить все препятствия. Достигай всех целей и не бойся идти к своей мечте. Ты знаешь – я всегда рядом, всегда пойму и поддержу.
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Сестричко, я тебе вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Щоб розквітала з кожним днем,
Кохання було навзаєм.
Здоров’я, радості і щастя,
Нехай панує гарний настрій
В твоєму серці і в оселі,
Пісні лунають хай веселі!
Хай негаразди оминають,
А всі турботи зачекають.
***
Сестричка моя, с днем рождения! Пусть все твои мечты сбудутся. Желаю тебе быть влюбленной в жизнь, реализовывать свои лучшие идеи и достигать невероятных успехов во всем.
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Сестра – это самый лучший подарок от жизни, и мне так повезло, что ты у меня есть, моя родная! Желаю тебе исполнения всех твоих прекрасных и светлых мечтаний. Пусть судьба подарит тебе все, чего ты желаешь, а главное – здоровья, радости, любви, верных друзей. Чаще улыбайся, потому что твоя улыбка делает прекрасным этот мир! C Днем рождения!
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Дорога моя сестричко,
Нехай сяє в тебе личко
Радістю, добром, здоров’ям,
Щоб купалась у любові.
Щоб жила завжди щасливо,
Кожен день приносив диво.
З днем народження, моя
Мила й дорога сестра!
***
Ты – лучшая сестричка в мире, мой верный друг, и я не могу передать свое счастье от того, что ты у меня есть! Желаю тебе быть здоровой, расцветать с каждым годом и молодеть душой, быть всегда в центре прекрасных событий, иметь верных друзей, познать настоящую любовь, быть просто счастливой прекрасной женщиной, у которой всегда сбываются мечты.
***
Сестричка, желаю тебе богатой и насыщенной жизни. Желаю красоты и здоровья, любви и вдохновения, уверенности и сил. Будь целеустремленной и смелой. Желаю радости и прекрасного настроения, исполнения мечтаний и множество возможностей иметь все, что тебе нужно.
***
З днем народження, сестричко!
Хай красивим буде личко,
Очі сяють, як зірки,
Прикрашають хай роки!
Будь здорова і кохана,
Мила, стильна, незрівнянна,
Наче квітка, розквітай,
Мрій високих досягай!
**
Ми уже давно дорослі, але доля в нас одна,
Ми з дитинства нерозлучні, як пташині два крила.
З днем народження, сестричко, привітаннячко приймай!
Будь здорова і весела, радо день свій зустрічай.
Я тобі бажаю щастя, миру, радості й добра,
Із людьми лишайся щира і будь вічно молода.
Хай в житті завжди панує неземне кохання,
І нехай твої здійсняться мрії і бажання.
***
Тебе сестричко я вітаю,
Твою турботу пам’ятаю,
Нехай в житті все так складеться,
Добро до тебе все озветься.
Нехай в любові кожен день,
Ти мрієш віднайти свій дзен.
Хай здійснюються всі бажання,
Щоб ти не знала хвилювання!
***
Моя славна, мила сестро,
Ніжна подруго моя.
В день народження тобі я
Зичу ніжності, тепла.
Хай жіноча твоя доля
Тільки радує тебе.
Почуття велике, справжнє
Сили, прагнення дає.
Ранее OBOZ.UA публиковал лучшие универсальные поздравления с днем рождения.
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