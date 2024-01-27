С Днем рождения: лучшие поздравления для сестры

Сестра – особый человек в жизни. Иметь сестру – большое счастье и бесценный подарок. Это лучшая подруга и самый верный человек, с которым связывают самые ценные воспоминания детства.

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OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для сестры. Искренние слова и теплые пожелания подарят хорошее настроение на весь праздничный день.

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В день твоего рождения, моя родная, желаю быть здоровой и счастливой. Пусть у тебя будет крепкая семья, в доме царят любовь и уют. Желаю мирного неба и защиты высших сил. Оставайся красавицей, будь улыбающейся и радостной, цени жизнь и замечай радостные моменты.

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З днем народження, сестричко,

Щиро я тебе вітаю!

Щастя, успіху, натхнення,

Віри, радості бажаю.

Хай для тебе світить сонце

Яскравіше із небес,

Хай життя тобі дарує

Море сміху та чудес.

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Сегодня – один из лучших дней в году, твои именины, моя родная! Хочу тебе пожелать счастья, чистой любви, крепкого здоровья и сил, творческого вдохновения и желания жить ярко. Пусть каждый твой день будет прекрасным, незабываемым приключением, а вокруг всегда будут лучшие друзья. Верь в лучшее, надейся, живи, твори и сияй. Желаю, чтобы сбылась твоя заветная мечта.

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Родная моя сестричка, мы связаны с тобой на всю жизнь. Ты моя лучшая подруга и поддержка при любых обстоятельствах. Искренне желаю, чтобы в жизни тебя всегда окружало только прекрасное. Пусть на твоем пути не будет зла, подлости, обмана. Пусть тебя оберегает твой ангел-хранитель, а каждый день будет полон счастья и любви.

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Милая моя сестра! Я поздравляю тебя с днем рождения и от всей души желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был счастлив и радостен. Пусть высшие силы помогают обходить все препятствия. Достигай всех целей и не бойся идти к своей мечте. Ты знаешь – я всегда рядом, всегда пойму и поддержу.

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Сестричко, я тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Щоб розквітала з кожним днем,

Кохання було навзаєм.

Здоров’я, радості і щастя,

Нехай панує гарний настрій

В твоєму серці і в оселі,

Пісні лунають хай веселі!

Хай негаразди оминають,

А всі турботи зачекають.

***

Сестричка моя, с днем рождения! Пусть все твои мечты сбудутся. Желаю тебе быть влюбленной в жизнь, реализовывать свои лучшие идеи и достигать невероятных успехов во всем.

***

Сестра – это самый лучший подарок от жизни, и мне так повезло, что ты у меня есть, моя родная! Желаю тебе исполнения всех твоих прекрасных и светлых мечтаний. Пусть судьба подарит тебе все, чего ты желаешь, а главное – здоровья, радости, любви, верных друзей. Чаще улыбайся, потому что твоя улыбка делает прекрасным этот мир! C Днем рождения!

***

Дорога моя сестричко,

Нехай сяє в тебе личко

Радістю, добром, здоров’ям,

Щоб купалась у любові.

Щоб жила завжди щасливо,

Кожен день приносив диво.

З днем народження, моя

Мила й дорога сестра!

***

Ты – лучшая сестричка в мире, мой верный друг, и я не могу передать свое счастье от того, что ты у меня есть! Желаю тебе быть здоровой, расцветать с каждым годом и молодеть душой, быть всегда в центре прекрасных событий, иметь верных друзей, познать настоящую любовь, быть просто счастливой прекрасной женщиной, у которой всегда сбываются мечты.

***

Сестричка, желаю тебе богатой и насыщенной жизни. Желаю красоты и здоровья, любви и вдохновения, уверенности и сил. Будь целеустремленной и смелой. Желаю радости и прекрасного настроения, исполнения мечтаний и множество возможностей иметь все, что тебе нужно.

***

З днем народження, сестричко!

Хай красивим буде личко,

Очі сяють, як зірки,

Прикрашають хай роки!

Будь здорова і кохана,

Мила, стильна, незрівнянна,

Наче квітка, розквітай,

Мрій високих досягай!

**

Ми уже давно дорослі, але доля в нас одна,

Ми з дитинства нерозлучні, як пташині два крила.

З днем народження, сестричко, привітаннячко приймай!

Будь здорова і весела, радо день свій зустрічай.

Я тобі бажаю щастя, миру, радості й добра,

Із людьми лишайся щира і будь вічно молода.

Хай в житті завжди панує неземне кохання,

І нехай твої здійсняться мрії і бажання.

***

Тебе сестричко я вітаю,

Твою турботу пам’ятаю,

Нехай в житті все так складеться,

Добро до тебе все озветься.

Нехай в любові кожен день,

Ти мрієш віднайти свій дзен.

Хай здійснюються всі бажання,

Щоб ти не знала хвилювання!

***

Моя славна, мила сестро,

Ніжна подруго моя.

В день народження тобі я

Зичу ніжності, тепла.

Хай жіноча твоя доля

Тільки радує тебе.

Почуття велике, справжнє

Сили, прагнення дає.

Ранее OBOZ.UA публиковал лучшие универсальные поздравления с днем рождения.

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