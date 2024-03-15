Пятый день Масленицы отличается от других: какие традиции празднования

Даты Сырной недели или Масленицы ежегодно отличаются и зависят от Пасхи. В 2024 году Масленица приходится на период с 11 по 17 марта, а с 18 марта уже начинается Великий пост.

Пятый день празднований, который в этом году выпадает на 15 марта, получил в народе название "тещины вечера". О традициях Масленицы – читайте в материале OBOZ.UA.

Вторая половина Сырной недели традиционно связана с народными гуляниями. Завершались уборки в домах и на подворьях, девушки и юноши ходили на "заигрывания", ведь уже после Пасхального поста можно было играть свадьбу.

И если на третий день Масленицы свекрови звали в гости зятей и угощали вкусностями, то на "тещины вечера" настала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно давним традициям, семейный ужин устраивали, чтобы продемонстрировать теще уважение и почтение.

"Тещины вечера" могли быть в виде простых посиделок с варениками или блинами или же по желанию устраивали и большой семейный ужин, приглашая всех родственников.

Зять, по традициям, должен пригласить тещу к себе в гости. Сейчас, конечно, это можно сделать по телефону, а в древности он должен был приходить к теще и приглашать лично. Теща часто приходила в дом дочери со всеми необходимыми продуктами для блинов и устраивали семейные приготовления. Дочь пекла блины, а зять развлекал родственницу беседами и угождал ей.

По другим традициям, теща отправляла зятю "подарки", которые могли понадобиться для приготовления блинов и вареников: сковороду, половник, бочку для вымешивания теста. Иногда на "тещины вечерницы" звали к себе соседей и близких друзей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как празднуют четвертый день Масленицы и почему его называют днем "разгула".

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