На Тернопольщине в рождественской шопке родилась овечка. Фото и видео

В городе Зборов Тернопольской области перед Новым годом в рождественской шопке, установленной на время зимних праздников, родился ягненок. Для организаторов это стало неожиданностью.

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О приятном сюрпризе "Суспільному" рассказал руководитель земельного отдела Зборовского городского совета Виктор Хованец. Он объяснил: местный предприниматель, который согласился предоставить животных, уверял, что в шопке будут жить два барана. Их назвали Даниил и Петр. Но оказалось, что одно из животных – овечка. Ее пришлось переназвать Даринкой.

Хованец признался: сначала люди, которые ухаживали за животными, подумали, что "Даниил" заболел, даже планировали его лечить.

"Настолько это было неожиданно!.. Мы думали, что животное заболело, думали, что перекормили... Пока мы собрались с лекарствами – нас ожидал такой приятный сюрприз", – заявил представитель горсовета.

На Facebook-странице громады рождение ягненка в шопке назвали "событием, внушающим надежду".

Шопку и небольшую овчарню с овцами установили в городе, чтобы подарить немного радости для жителей и гостей. Особенно животные интересовали детишек.

"К большому удивлению, произошло чудо... Сегодня (28 декабря. – Ред.) родилось потомство – маленькая овечка. Это событие не может оставить нас равнодушными, ведь новая жизнь, как небольшое чудо, вселяет надежду на лучшее", – написали в громаде.

Назвали крошечного ягненка Сашкой.

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