Христос Воскрес! Красивые открытки и стихи-поздравления с Пасхой

В светлый праздник Пасхи следует не забыть поздравить родных, друзей и близких. Этот день является олицетворением надежды, веры, чистых стремлений и вечной жизни. К сожалению, в связи с войной не все семьи смогут собраться в этом году за большим столом, чтобы традиционно встретить праздник Воскресения Христа. Но светлая Пасха должна еще раз напомнить вечную истину о победе добра над злом.

OBOZ.UA собрал самые искренние поздравительные слова и красивые открытки по случаю праздника. Пусть эти поздравления согреют сердце и подарят улыбку тем, кто сейчас не рядом.

***

Бажаю всім жити у щасті й любові.

Щоб віри було в ваших душах доволі.

Бажаю, щоб мир на землі панував,

І Господа голос над нами лунав.

***

Світлішого в житті немає свята!

Вітаю я з Христовим Воскресінням!

Подій приємних буде хай багато,

Господь дарує всім нехай спасіння.

Здоров`я, миру, щастя я бажаю!

В житті усе нехай чудово буде.

Хай сонце у душі і в небі сяє.

Христос воскрес! Радійте, добрі люди!

***

У Великодню днину, у час найбільших див

Я Вам бажаю щиро, щоб Бог нагородив

Дарунками на щастя, здоров’я і любов,

Хай буде з Вами завше Його святий покров.

***

З Великоднем вас вітаю,

Жити з Господом бажаю.

Хай душа радіє святу,

Друзів буде в вас багато!

Щирих почуттів бажаю,

У сім’ї добра без краю.

Злагоди, добра, любові,

Справжньої легкої долі!

***

З Великоднем! Це свято благодаті,

То ж будьте ви щасливі в своїй хаті,

Щоб був достаток хліба на столі,

І пасочки всміхалися малі.

В душі вам миру, злагоди, тепла,

Благословень з небесної блакиті,

Аби душа із Господом цвіла

У ці святкові Великодні миті!

***

Великодні дні – чудові!

Будьте щирі та здорові,

Йдіть до храму, їжте паску,

Здобувайте Божу ласку...

Щоб щастило вже віднині

Вам і всій вашій родині!

***

Хай день Великодня осяє ваш дім,

Господь подарує здоров’я, між тим,

Збереться до столу родина велика,

А дзвони церковні відвадять всі лиха,

Хай прийде здоров’є у вашу хатину,

Та буде в ній мир та достаток віднині!

***

Дзвони дзвонять нам сьогодні:

"З Великоднем! З Великоднем!"

Від землі і до небес –

Чутно скрізь: "Христос воскрес!"

Хай Господь благословить,

Пісня радості звучить,

Щастя хай прийде в цей час

І поселиться у вас!

***

Великодній день прекрасний

Хай вам щастя принесе.

Те, що просите в молитвах,

Буде вам дано усе.

В домі затишок, достаток

Буде хай у вас завжди.

Благодать велика Божа

Не допустить вам біди.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднование Пасхи у православных и католиков придется на один день.

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