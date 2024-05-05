Христос Воскрес! Красивые открытки и стихи-поздравления с Пасхой
В светлый праздник Пасхи следует не забыть поздравить родных, друзей и близких. Этот день является олицетворением надежды, веры, чистых стремлений и вечной жизни. К сожалению, в связи с войной не все семьи смогут собраться в этом году за большим столом, чтобы традиционно встретить праздник Воскресения Христа. Но светлая Пасха должна еще раз напомнить вечную истину о победе добра над злом.
OBOZ.UA собрал самые искренние поздравительные слова и красивые открытки по случаю праздника. Пусть эти поздравления согреют сердце и подарят улыбку тем, кто сейчас не рядом.
***
Бажаю всім жити у щасті й любові.
Щоб віри було в ваших душах доволі.
Бажаю, щоб мир на землі панував,
І Господа голос над нами лунав.
***
Світлішого в житті немає свята!
Вітаю я з Христовим Воскресінням!
Подій приємних буде хай багато,
Господь дарує всім нехай спасіння.
Здоров`я, миру, щастя я бажаю!
В житті усе нехай чудово буде.
Хай сонце у душі і в небі сяє.
Христос воскрес! Радійте, добрі люди!
***
У Великодню днину, у час найбільших див
Я Вам бажаю щиро, щоб Бог нагородив
Дарунками на щастя, здоров’я і любов,
Хай буде з Вами завше Його святий покров.
***
З Великоднем вас вітаю,
Жити з Господом бажаю.
Хай душа радіє святу,
Друзів буде в вас багато!
Щирих почуттів бажаю,
У сім’ї добра без краю.
Злагоди, добра, любові,
Справжньої легкої долі!
***
З Великоднем! Це свято благодаті,
То ж будьте ви щасливі в своїй хаті,
Щоб був достаток хліба на столі,
І пасочки всміхалися малі.
В душі вам миру, злагоди, тепла,
Благословень з небесної блакиті,
Аби душа із Господом цвіла
У ці святкові Великодні миті!
***
Великодні дні – чудові!
Будьте щирі та здорові,
Йдіть до храму, їжте паску,
Здобувайте Божу ласку...
Щоб щастило вже віднині
Вам і всій вашій родині!
***
Хай день Великодня осяє ваш дім,
Господь подарує здоров’я, між тим,
Збереться до столу родина велика,
А дзвони церковні відвадять всі лиха,
Хай прийде здоров’є у вашу хатину,
Та буде в ній мир та достаток віднині!
***
Дзвони дзвонять нам сьогодні:
"З Великоднем! З Великоднем!"
Від землі і до небес –
Чутно скрізь: "Христос воскрес!"
Хай Господь благословить,
Пісня радості звучить,
Щастя хай прийде в цей час
І поселиться у вас!
***
Великодній день прекрасний
Хай вам щастя принесе.
Те, що просите в молитвах,
Буде вам дано усе.
В домі затишок, достаток
Буде хай у вас завжди.
Благодать велика Божа
Не допустить вам біди.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднование Пасхи у православных и католиков придется на один день.
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