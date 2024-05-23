День Героев Украины: как возник праздник и кого чествуют

История Украины вся состоит из постоянной борьбы за независимость и свободу, за право на самоопределение. В честь всех людей,положивших на эту борьбу свои время, силы, а нередко и жизнь, был установлен специальный праздник.

День Героев отмечается в нашей стране каждый год 23 мая. OBOZ.UA рассказывает, как возник этот праздник.

Почему именно 23 мая

Май выбрали месяцем чествования украинских Героев не случайно. Именно в мае погибли такие участники национально-освободительного движения, как Николай Михновский и Симон Петлюра. А именно 23 мая в 1938 году в Роттердаме был убит полковник армии УНР, политик Евгений Коновалец.

Ровно через три года со дня гибели Коновальца, в 1941 году Второй Большой Сбор Организации Украинских Националистов постановил назначить на эту дату День Героев. В этот день члены ОУН чествовали вклад в становление государства всех причастных – рыцарей времен Киевской Руси, казаков Гетманской эры, гайдамаков, опришков, сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, УГА, ОУН, УПА. Со временем к ним добавились герои Небесной Сотни, воины АТО/ООС и участники полномасштабной войны против российских окупантов, которая началась 24 февраля 2022 года.

Статус Дня Героев в Украине

Исторически этот праздник никогда не был официальным. Во время советской оккупации его отмечали подпольно. После 1992 года о нем стали говорить вслух, однако дата все еще оставалась малоизвестной.

Массово о существовании Дня Героев заговорили после 2014 года, когда война с российскими захватчиками вышла на новый этап. Государственные и местные органы власти начали признавать неофициальный праздник и приурочивать к нему просветительские и культурные мероприятия, направленные на чествование борцов за украинское государство всех времен.

Как отмечают День Героев в современной Украине

Сейчас День Героев стал еще одним днем символического чествования памяти павших в войне с Россией защитников и защитниц Украины. В Киеве в эту дату служат церковную панихиду, а также проводят церемонию возложения цветов к мемориальному знаку Героям Небесной Сотни. Памятные мероприятия проходят также у Стены памяти Свято-Михайловского собора.

Общественные организации, а также члены семей погибших военных сейчас добиваются официального статуса для Дня Героев. В таком случае его будут отмечать на государственном уровне, в частности, проводить специальные мероприятия в учебных заведениях. Но пока каждый украинец может почтить память героев самостоятельно – посетить памятные места, возложить к ним цветы, прослушать лекцию по истории Украины и тому подобное.

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