Что нельзя делать на Крещенский сочельник: главные запреты

Крещенский сочельник, или Голодная кутья, – это день перед великим церковным праздником Крещения Господня. С 2024 года украинцы будут отмечать Голодный сочельник 5 января. В этот день принято соблюдать строгий пост до появления первой звезды.

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Наши предки верили, что некоторые действия могут навлечь несчастье и неудачу на семью. OBOZ.UA узнал, какие запреты нужно соблюдать в этот праздник.

Что нельзя делать на Крещенский сочельник:

Стирать вещи, потому что вода в реке в этот день считается священной;

Ругаться на семью и близких, чтобы не навлечь несчастья на весь год;

Приглашать умерших на стол. В этот праздник они не должны присутствовать за обедом;

Не вставайте из-за стола раньше других членов семьи и не оставляйте ложку на столе, не закончив ужин. Это приведет к негативным последствиям для всей семьи.

Традиции

В этот день принято ходить в церковь, молиться и накрывать скромный стол. Хозяйки обязательно готовят кутью, рыбу, вареники с капустой, гречневые блины. Предки также пытались задобрить погоду, они открывали дверь и говорили: "Морозе, Морозе, йди до нас кутю їсти, а коли не йдеш, то йди на жито, пшеницю та всяку пашницю".

Дети призывали весну скорей прийти, они брали палочки и били ими по углам дома, говоря: "Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух".

Также хозяева освящали дом, отпугивая злых духов и другую нечисть. Остатки еды с праздничного стола отдавали домашним животным, кутью – курам, чтобы они хорошо несли яйца.

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