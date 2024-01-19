Что нельзя делать на Крещение по старому календарю: запреты

Украинцы отмечают Крещение Господне по юлианскому календарю 19 января. Это один из главных церковных праздников, посвященный событиям, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

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Наши предки верили, что некоторые действия в этот день могут навлечь беду и несчастье на семью. OBOZ.UA узнал, что нельзя делать на Крещение.

Запреты

Крещение Господне – это большой, светлый праздник, который с нетерпением ждут украинцы каждый год. Этот день нужно провести в мире и согласии со своей семьей. Запрещено ругаться, ссориться и желать другим зла.

Избегайте тяжелого физического труда и домашних работ. Нельзя также давать и брать деньги взаймы, считается, что тогда семью будут преследовать финансовые проблемы весь год.

Главная традиция на Крещение – это купаться в проруби, но ни в коем случае нельзя этого делать, пока вода в ней не освящена. Не стоит и употреблять алкоголь после погружения.

Набирать и принимать святую воду из проруби с плохими мыслями нельзя, потому что она потеряет свою силу. Избегайте пластиковых емкостей и бутылок из-под алкоголя, чтобы сохранить целебные свойства воды.

В народе верят, что крещенская вода может лечить душу и тело, а также смывать негативную энергетику и повышать иммунитет. Обязательно окропите ею дом, чтобы защититься от нечисти и злых взглядов.

Ранее OBOZ.UA публиковал теплые поздравления с Крещением для близких и друзей.

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