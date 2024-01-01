Что делать, чтобы елка дольше простояла и не желтела: советы

Искусственная елка – экологический и доступный новогодний атрибут, однако многие предпочитают живые деревья. Популярность набирает и прекрасная традиция покупать небольшие елки в горшках, чтобы потом высадить их в грунт.

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Дома к Рождеству обычно начинают украшать со дня Святого Николая. Так как после перехода на новоюлианский календарь, Николай теперь приходится на 6 декабря, живые елки могут просто не выдержать до Нового года и начать осыпаться. Что делать, чтобы елка дольше простояла и не желтела – читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько может простоять живая елка

Дольше всего простоит при комнатной температуре пихта – примерно две недели.

Сосна не будет осыпаться в среднем 12 дней.

Елка – самая требовательная к изменению условий, она может начать осыпаться уже через неделю.

Важно правильно ухаживать за хвойными деревьями сразу после приобретения.

Полезные лайфхаки

Еще на этапе покупки следует попросить продавца обрезать ствол дерева, но можно сделать это и самостоятельно дома.

Покупая елку заранее, ее нужно как можно дольше хранить в прохладном помещении – на балконе, в подвале, коридоре. Заносить в комнату следует уже перед украшением.

Не ставьте елку у батареи. Выберите для нее прохладное место в комнате.

Лучше не украшать живую елку обычными гирляндами-фонариками, стоит использовать светодиодные – это будет предотвращать нагрев хвои.

Попытайтесь поставить дерево в емкость с песком и периодически его поливать. Вместо песка можно использовать гравий или обычную почву.

От пожелтения поможет регулярный полив специальным раствором. В стакане с водой следует смешать по 1 ложке соли и сахара. Как вариант можно воспользоваться недорогим аптечным средством – аспирином: он замедлит процесс обсыпания веток и поможет дольше наслаждаться праздничной атмосферой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать с елкой после праздников и какие лайфхаки будут полезны при утилизации.

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