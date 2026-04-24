Хитрый кулинарный трюк со свеклой: как быстро сварить, сохранив цвет и витамины

Сочная, хрустящая и насыщенная вкусом свекла является основой многих традиционных блюд. Проблема заключается в том, что ее приготовление занимает много времени, и овощи могут завянуть в процессе.

К счастью, существует простой трюк, который ускоряет процесс и гарантирует, что свекла сохранит свой насыщенный цвет и вкус после приготовления, пишет OBOZ.UA.

Как долго надо варить свеклу

Время приготовления свеклы никогда не бывает универсальным, поскольку размер и зрелость овощей играют ключевую роль. Мелкая свекла, которая часто продается пучками, имеет нежную мякоть и тонкую кожуру, а это значит, что она размягчается быстрее всего. Времени приготовления 30-40 минут обычно достаточно, чтобы она стала идеально нежной и сочной. Свекла среднего размера, которая чаще всего оказывается в тележках для покупок, готовится около часа. Однако это в значительной степени зависит от свежести овощей и того, как долго они хранились. Крупные, твердые клубни требуют самой долгой обработки. Их мякоть твердая и плотная, поэтому на приготовление может потребоваться до полутора часов, особенно если они старые и менее сочные.

По этой причине хорошей идеей будет перебрать свеклу перед приготовлением. Если вы положите овощи разного размера в одну кастрюлю, некоторые из них будут мягкими, а другие будут немного твердоватыми внутри. Разделение их на мелкие, средние и крупные не только сокращает время приготовления, но и гарантирует, что вся свекла достигнет идеальной мягкости одновременно.

Также стоит помнить, что не следует чистить свеклу перед приготовлением и не обрезать стебли слишком коротко. Кожура и корнеплоды создают естественный барьер, который удерживает сок внутри свеклы и защищает ее от потери цвета и вкуса. Это делает вареную свеклу не только привлекательнее, но и насыщеннее вкусом.

Как предотвратить потерю цвета свеклы во время приготовления?

Самым большим врагом яркого цвета свеклы является потеря сока в воду. Когда кожура трескается, пигмент сразу начинает вытекать, и овощ бледнеет. Вы можете предотвратить это с помощью простого кухонного трюка: добавьте две столовые ложки лимонного сока в кастрюлю с водой и свеклой. Это добавление стабилизирует пигменты, усиливает естественный оттенок, а также позволяет свекле быстрее размягчаться. Кислая среда помогает сохранить бетацианины, природные пигменты, отвечающие за насыщенный бордовый цвет. Лимонный сок также имеет преимущество в ускорении приготовления.

Этот трюк делает овощи красивыми на вид, а их вкус остается ярким и насыщенным. Вы также можете немного увеличить огонь конфорки. Чем быстрее вода закипит, тем меньше времени свекла проведет в зоне, где она теряет цвет. Этот метод работает не только в кастрюле; он также отлично подходит для запекания свеклы. Многие повара используют его ежедневно в своей работе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить полезный и вкусный салат из свеклы.

