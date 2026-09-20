Химия не понадобится: как правильно заготовить компост

Окончание огородного сезона всегда сопровождается появлением большого количества органических отходов на участке. Сухая листва и обрезанные ветки с деревьев, остатки ботвы растений на грядках, скошенная трава – все это отличная органика для обогащения почвы, но перед этим она должна пройти процесс компостирования.

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Впрочем, складывать в компостер все подряд – рискованное предприятие, ведь вместо качественного перегноя можно просто разнести болезни и сорняки по всему огороду. Как правильно сформировать массу и дать ей правильно перепреть, рассказало издание "На пенсии".

Что можно без колебаний отправлять в компост

Качество и скорость созревания будущего удобрения напрямую зависят от того, насколько разнообразны ингредиенты, которые вы используете, и насколько хорошо вы их измельчите. Вот что можно закладывать без лишних колебаний.

Опавшие листья и кусочки картона. Они являются основным источником углерода, прекрасно впитывают излишнюю влагу и не дают массе закисать. Крупные, плотные листья перед заложением лучше немного измельчить.

Они являются основным источником углерода, прекрасно впитывают излишнюю влагу и не дают массе закисать. Крупные, плотные листья перед заложением лучше немного измельчить. Здоровая ботва. Остатки фасоли, гороха, огурцов или других культур быстро и безопасно перегнивают, если на них нет никаких следов грибка или пятнистости.

Остатки фасоли, гороха, огурцов или других культур быстро и безопасно перегнивают, если на них нет никаких следов грибка или пятнистости. Веточки и измельченная древесина. Крайне важны для создания эстетичного "каркаса" и циркуляции воздуха. Более толстые ветки лучше разрезать секатором, чтобы внутри массы оставались необходимые для процесса перегнивания воздушные полости.

Крайне важны для создания эстетичного "каркаса" и циркуляции воздуха. Более толстые ветки лучше разрезать секатором, чтобы внутри массы оставались необходимые для процесса перегнивания воздушные полости. Кухонные отходы и испорченные фрукты. Падалица и остатки овощей прекрасно перерабатываются бактериями, но слишком крупные плоды лучше разрезать пополам или на четвертинки.

Какая органическая масса испортит вам все удобрение

Главный минус осеннего компостирования – отсутствие сильного нагрева массы. В обычной садовой яме органика разлагается медленно, поэтому патогены и семена вредных растений легко перезимовывают. Именно поэтому в компост нельзя закладывать некоторые ингредиенты.

Пораженные болезнями растения. Возбудители фитофтороза, мучнистой росы или бактериальных гнилей не погибают в обычной куче и в следующем сезоне снова появятся на ваших растениях.

Возбудители фитофтороза, мучнистой росы или бактериальных гнилей не погибают в обычной куче и в следующем сезоне снова появятся на ваших растениях. Сорняки с семенами. Созревшие соцветия и семенные коробочки легко выживают во влажной среде и испортят вам всю будущую почву.

Созревшие соцветия и семенные коробочки легко выживают во влажной среде и испортят вам всю будущую почву. Корневища злостных сорняков. Корни березки, пырея или яглицы в компосте не сгниют – они просто прорастут внутри кучи.

Как не допустить закисания и появления неприятного запаха

Самая распространенная ошибка – вывалить всю скошенную траву или власную ботву одним большим слоем. Без доступа воздуха масса быстро спрессовывается, начинает гнить, киснуть и неприятно пахнуть. Чтобы этого избежать, следуйте нескольким простым советам:

Выкладывайте ингредиенты слоями. На каждый слой сочной зелени кладите слой сухих листьев, веточек или измельчённого картона.

На каждый слой сочной зелени кладите слой сухих листьев, веточек или измельчённого картона. Не утрамбовывайте массу. Чем больше внутри будет кислорода, тем активнее будут работать полезные микроорганизмы.

Чем больше внутри будет кислорода, тем активнее будут работать полезные микроорганизмы. Следите за влажностью. Если после дождей куча стала слишком мокрой, переложите её кусками сухой обычной бумаги или опилками.

Если подойти к сортировке осенних остатков с умом, уже к новому сезону у вас будет рыхлый, рассыпчатый и абсолютно безопасный биогумус. Это и деньги на удобрения сэкономит, и избавит от хлопот с вывозом растительного мусора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения не стоит обрезать осенью – это может их уничтожить.

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