Химия не понадобится: как правильно заготовить компост
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Окончание огородного сезона всегда сопровождается появлением большого количества органических отходов на участке. Сухая листва и обрезанные ветки с деревьев, остатки ботвы растений на грядках, скошенная трава – все это отличная органика для обогащения почвы, но перед этим она должна пройти процесс компостирования.
Впрочем, складывать в компостер все подряд – рискованное предприятие, ведь вместо качественного перегноя можно просто разнести болезни и сорняки по всему огороду. Как правильно сформировать массу и дать ей правильно перепреть, рассказало издание "На пенсии".
Что можно без колебаний отправлять в компост
Качество и скорость созревания будущего удобрения напрямую зависят от того, насколько разнообразны ингредиенты, которые вы используете, и насколько хорошо вы их измельчите. Вот что можно закладывать без лишних колебаний.
- Опавшие листья и кусочки картона. Они являются основным источником углерода, прекрасно впитывают излишнюю влагу и не дают массе закисать. Крупные, плотные листья перед заложением лучше немного измельчить.
- Здоровая ботва. Остатки фасоли, гороха, огурцов или других культур быстро и безопасно перегнивают, если на них нет никаких следов грибка или пятнистости.
- Веточки и измельченная древесина. Крайне важны для создания эстетичного "каркаса" и циркуляции воздуха. Более толстые ветки лучше разрезать секатором, чтобы внутри массы оставались необходимые для процесса перегнивания воздушные полости.
- Кухонные отходы и испорченные фрукты. Падалица и остатки овощей прекрасно перерабатываются бактериями, но слишком крупные плоды лучше разрезать пополам или на четвертинки.
Какая органическая масса испортит вам все удобрение
Главный минус осеннего компостирования – отсутствие сильного нагрева массы. В обычной садовой яме органика разлагается медленно, поэтому патогены и семена вредных растений легко перезимовывают. Именно поэтому в компост нельзя закладывать некоторые ингредиенты.
- Пораженные болезнями растения. Возбудители фитофтороза, мучнистой росы или бактериальных гнилей не погибают в обычной куче и в следующем сезоне снова появятся на ваших растениях.
- Сорняки с семенами. Созревшие соцветия и семенные коробочки легко выживают во влажной среде и испортят вам всю будущую почву.
- Корневища злостных сорняков. Корни березки, пырея или яглицы в компосте не сгниют – они просто прорастут внутри кучи.
Как не допустить закисания и появления неприятного запаха
Самая распространенная ошибка – вывалить всю скошенную траву или власную ботву одним большим слоем. Без доступа воздуха масса быстро спрессовывается, начинает гнить, киснуть и неприятно пахнуть. Чтобы этого избежать, следуйте нескольким простым советам:
- Выкладывайте ингредиенты слоями. На каждый слой сочной зелени кладите слой сухих листьев, веточек или измельчённого картона.
- Не утрамбовывайте массу. Чем больше внутри будет кислорода, тем активнее будут работать полезные микроорганизмы.
- Следите за влажностью. Если после дождей куча стала слишком мокрой, переложите её кусками сухой обычной бумаги или опилками.
Если подойти к сортировке осенних остатков с умом, уже к новому сезону у вас будет рыхлый, рассыпчатый и абсолютно безопасный биогумус. Это и деньги на удобрения сэкономит, и избавит от хлопот с вывозом растительного мусора.
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