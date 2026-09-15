Не обрезайте эти растения осенью: это может полностью их уничтожить

Осень – прекрасное время для многих садовых работ, но не за все из них стоит браться сразу. Есть некоторые растения, которым лучше подойдет секатор, что позволит им подготовиться к холодным месяцам.

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То, что может казаться сухим и лишним в это время года, на самом деле будет служить жизненно важной цели. Стоит знать, какие растения не следует обрезать слишком рано, пишет OBOZ.UA.

Не всегда стоит браться за секаторы в первые дни осени. С некоторыми растениями лучше немного подождать. Это касается, например, засохших цветков гортензии.

Также будлею Давида лучше оставить для созревания. Обрезка осенью может стимулировать растение к образованию новых побегов, которые не успеют должным образом созреть к наступлению зимы.

Также стоит подождать с обрезкой лаванды, особенно если она растет в районе, подверженном заморозкам. Осенью можно удалять только увядшие цветочные головки, но лучше провести более сильную обрезку весной, когда вы узнаете, какие части растения пережили зиму.

Также рекомендуется проявлять осторожность при уходе за декоративными травами, такими как мискантус, сильвестрис и болотная трава. Их сухие листья помогают защитить основание растения от холода, а также выглядят очень декоративно зимой, особенно когда они покрыты инеем.

По этой причине лучше всего оставить их на зиму и обрезать только ранней весной, до появления новых листьев.

Осенью не нужно спешить с удалением отмерших побегов у эхинацеи, рудбекии или седумов. Оставшиеся цветочные головки не только защищают растение от холода, но и могут служить пищей для птиц. Поэтому их срезку можно смело отложить до весенней уборки.

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