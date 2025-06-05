"Химическая бомба": названы фрукты и овощи, которые могут содержать больше всего пестицидов
Популярные продукты, которые часто ассоциируются со здоровым питанием - клубника, шпинат, черника - на самом деле могут быть серьезным источником пестицидов. Ежегодный отчет Environmental Working Group (EWG) "Грязная дюжина" показывает, какие фрукты и овощи накапливают больше всего остатков химикатов даже после мытья и очистки.
Об этом пишет Interia Kobieta. С 2004 года EWG публикует два списка:
- Dirty Dozen ("Грязная дюжина") - фрукты и овощи с самым высоким содержанием пестицидов.
- Clean Fifteen ("Чистая пятнадцатка") - продукты, обычно не содержащие следов химикатов.
В 2024 году исследование охватило 47 510 образцов 46 различных фруктов и овощей, собранных Министерством сельского хозяйства США (USDA) и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Образцы были предварительно вымыты или очищены - так, как мы обычно готовим продукты дома. Оказалось, что в 75% обычных овощей и фруктов есть следы средств защиты растений, а в продуктах из "Грязной дюжины" - в 95% образцов. Они могут влиять на гормональную и репродуктивную системы - в основном мужскую - а также на окружающую среду.
Самые загрязненные продукты 2024 года:
- Клубника
- Шпинат
- Капуста (включая листовую, кейл и горчичную)
- Виноград
- Персики
- Груши
- Нектарины
- Яблоки
- Паприка (сладкая и острая)
- Вишня
- Черника
- Зеленая фасоль
В этих образцах обнаружено 254 различных пестицида, из которых 209 - именно в продуктах из этого списка. Особое внимание привлекают фунгициды - флудиоксонил, пириметанил, боскалид и пираклостробин. Два из них - флудиоксонил и пириметанил - попали в перечень веществ с самыми высокими средними концентрациями.
Продукты с наименьшим количеством пестицидов:
- Авокадо
- Сладкая кукуруза
- Ананас
- Лук
- Папайя
- Сахарный горошек (замороженный)
- Спаржа
- Дыня медовая
- Киви
- Капуста
- Арбуз
- Шампиньоны
- Манго
- Сладкий картофель
- Морковь
65% образцов из этого списка не содержали обнаруженных пестицидов. Их можно покупать в обычном (неорганическом) виде без существенного риска.
Как минимизировать контакт с пестицидами
- Выбирайте органические варианты продуктов из "Грязной дюжины".
- Продукты из "Чистой пятнадцатки" можно смело покупать без пометки "органик".
- Мойте овощи и фрукты в теплой воде с уксусом или пищевой содой.
- По возможности - очищайте кожуру.
Покупайте сезонные продукты от местных фермеров, которые не применяют интенсивную химию.
Ранее OBOZ.UA писал, чем полезны морские водоросли.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.