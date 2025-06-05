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"Химическая бомба": названы фрукты и овощи, которые могут содержать больше всего пестицидов

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
2 минуты
1,8 т.
'Химическая бомба': названы фрукты и овощи, которые могут содержать больше всего пестицидов

Популярные продукты, которые часто ассоциируются со здоровым питанием - клубника, шпинат, черника - на самом деле могут быть серьезным источником пестицидов. Ежегодный отчет Environmental Working Group (EWG) "Грязная дюжина" показывает, какие фрукты и овощи накапливают больше всего остатков химикатов даже после мытья и очистки.

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Об этом пишет Interia Kobieta. С 2004 года EWG публикует два списка:

  • Dirty Dozen ("Грязная дюжина") - фрукты и овощи с самым высоким содержанием пестицидов.
  • Clean Fifteen ("Чистая пятнадцатка") - продукты, обычно не содержащие следов химикатов.

В 2024 году исследование охватило 47 510 образцов 46 различных фруктов и овощей, собранных Министерством сельского хозяйства США (USDA) и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Образцы были предварительно вымыты или очищены - так, как мы обычно готовим продукты дома. Оказалось, что в 75% обычных овощей и фруктов есть следы средств защиты растений, а в продуктах из "Грязной дюжины" - в 95% образцов. Они могут влиять на гормональную и репродуктивную системы - в основном мужскую - а также на окружающую среду.

"Химическая бомба": названы фрукты и овощи, которые могут содержать больше всего пестицидов

Самые загрязненные продукты 2024 года:

  • Клубника
  • Шпинат
  • Капуста (включая листовую, кейл и горчичную)
  • Виноград
  • Персики
  • Груши
  • Нектарины
  • Яблоки
  • Паприка (сладкая и острая)
  • Вишня
  • Черника
  • Зеленая фасоль

В этих образцах обнаружено 254 различных пестицида, из которых 209 - именно в продуктах из этого списка. Особое внимание привлекают фунгициды - флудиоксонил, пириметанил, боскалид и пираклостробин. Два из них - флудиоксонил и пириметанил - попали в перечень веществ с самыми высокими средними концентрациями.

Продукты с наименьшим количеством пестицидов:

  • Авокадо
  • Сладкая кукуруза
  • Ананас
  • Лук
  • Папайя
  • Сахарный горошек (замороженный)
  • Спаржа
  • Дыня медовая
  • Киви
  • Капуста
  • Арбуз
  • Шампиньоны
  • Манго
  • Сладкий картофель
  • Морковь

65% образцов из этого списка не содержали обнаруженных пестицидов. Их можно покупать в обычном (неорганическом) виде без существенного риска.

"Химическая бомба": названы фрукты и овощи, которые могут содержать больше всего пестицидов

Как минимизировать контакт с пестицидами

  • Выбирайте органические варианты продуктов из "Грязной дюжины".
  • Продукты из "Чистой пятнадцатки" можно смело покупать без пометки "органик".
  • Мойте овощи и фрукты в теплой воде с уксусом или пищевой содой.
  • По возможности - очищайте кожуру.

Покупайте сезонные продукты от местных фермеров, которые не применяют интенсивную химию.

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