'Химическая бомба': названы фрукты и овощи, которые могут содержать больше всего пестицидов

Популярные продукты, которые часто ассоциируются со здоровым питанием - клубника, шпинат, черника - на самом деле могут быть серьезным источником пестицидов. Ежегодный отчет Environmental Working Group (EWG) "Грязная дюжина" показывает, какие фрукты и овощи накапливают больше всего остатков химикатов даже после мытья и очистки.

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Об этом пишет Interia Kobieta. С 2004 года EWG публикует два списка:

Dirty Dozen ("Грязная дюжина") - фрукты и овощи с самым высоким содержанием пестицидов.

Clean Fifteen ("Чистая пятнадцатка") - продукты, обычно не содержащие следов химикатов.

В 2024 году исследование охватило 47 510 образцов 46 различных фруктов и овощей, собранных Министерством сельского хозяйства США (USDA) и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Образцы были предварительно вымыты или очищены - так, как мы обычно готовим продукты дома. Оказалось, что в 75% обычных овощей и фруктов есть следы средств защиты растений, а в продуктах из "Грязной дюжины" - в 95% образцов. Они могут влиять на гормональную и репродуктивную системы - в основном мужскую - а также на окружающую среду.

Самые загрязненные продукты 2024 года:

Клубника

Шпинат

Капуста (включая листовую, кейл и горчичную)

Виноград

Персики

Груши

Нектарины

Яблоки

Паприка (сладкая и острая)

Вишня

Черника

Зеленая фасоль

В этих образцах обнаружено 254 различных пестицида, из которых 209 - именно в продуктах из этого списка. Особое внимание привлекают фунгициды - флудиоксонил, пириметанил, боскалид и пираклостробин. Два из них - флудиоксонил и пириметанил - попали в перечень веществ с самыми высокими средними концентрациями.

Продукты с наименьшим количеством пестицидов:

Авокадо

Сладкая кукуруза

Ананас

Лук

Папайя

Сахарный горошек (замороженный)

Спаржа

Дыня медовая

Киви

Капуста

Арбуз

Шампиньоны

Манго

Сладкий картофель

Морковь

65% образцов из этого списка не содержали обнаруженных пестицидов. Их можно покупать в обычном (неорганическом) виде без существенного риска.

Как минимизировать контакт с пестицидами

Выбирайте органические варианты продуктов из "Грязной дюжины".

Продукты из "Чистой пятнадцатки" можно смело покупать без пометки "органик".

Мойте овощи и фрукты в теплой воде с уксусом или пищевой содой.

По возможности - очищайте кожуру.

Покупайте сезонные продукты от местных фермеров, которые не применяют интенсивную химию.

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