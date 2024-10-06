Харьковчанка Варвара Каринская: первая украинка, получившая 'Оскар'

Варвара Каринская – украинско-американский дизайнер, создававшая уникальные костюмы для театра и кино, которую историки моды ставят в один ряд с великими модельерами всех времен и народов. Основой для ее творений часто становились эскизы величайших художников того времен – Сальвадора Дали, Марка Шагала и Пабло Пикассо. В ее платьях блистали на экране и в жизни Ингрид Бергман, Грета Гарбо, Джуди Гарланд, Вивьен Ли, Полетт Годар. Ее боготворили артисты балета, для которых она создавала фантастически красивые и настолько же удобные костюмы. Она работала в Старом и Новом Свете, и везде ее работами восхищались, превознося ее таланты до небес. Каринская достигла немыслимых высот в профессии, но при этом ей катастрофически не везло в личной жизни – ни один из трех браков нельзя назвать счастливым.

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Рукоделие и юриспруденция

История жизни Варвары Каринской началась 3 октября 1886 года в Харькове. Ее отец, Андрей Яковлевич Жмудский, был богатым предпринимателем, гласным городской Думы, директором отделения Харьковского музыкального общества и известным меценатом, который не жалел денег для города, в котором жил, – именно он выделил средства на строительство знаменитого Благовещенского кафедрального собора. Свое состояние Андрей Яковлевич заработал, торгуя тканями. Стоит ли удивляться, что его старшая дочь (всего в семье было десять детей) Варвара стала третьим ребенком и первой девочкой и с детства увлекалась шитьем и вышиванием. Тем не менее после окончания гимназии она поступила в Харьковский университете на факультет права, что впоследствии пригодилось ей в жизни.

Раннее вдовство

В 1908 году Варвару выдали замуж за сына богатого харьковского торговца продовольствием Александра Моисеенко. Когда она была беременна, муж скончался от тифа, поэтом их дочь Ирина родилась через два месяца после его смерти. Молодая вдова осталась сразу с двумя детьми на руках: ее брат Анатолий с помощью получившей юридическое образование Варвары выиграл суд по делу о разводе и, получив опеку над сыном Володей, передал его сестре.

Налаженную жизнь разрушила революция

Одной воспитывать дочь и названного сына было сложно, и Варвара снова вышла замуж – на этот раз за известного харьковского адвоката Николая Каринского – взяв его фамилию, она сохранила ее на всю жизнь. Когда мужу, имевшему богатую юридическую практику, стало тесно в Харькове, семья перебралась в Москву, где Каринский открыл свою адвокатскую кантору, а его жена – благо, средства отца и мужа позволяли – салон на Тверской, в котором собиралась творческая интеллигенция – актеры, поэты, художники. Налаженную и счастливую жизнь разрушила революция. Каринскому, который до событий октября 1917 года, будучи членом Временного правительства и главным прокурором Петроградской судебной палаты, подписывал ордеры на арест известных революционеров, включая Троцкого и Луначарского, грозил расстрел. Спасая свою жизнь, он с женой и детьми бежал в Крым, откуда одним из последних теплоходов отплыл в Константинополь, а Варвара и дети, на которых не удалось оформить соответствующие документы, остались в Ялте. Из Крыма Каринская вынуждена была вернуться в Москву – с мужем она развелась заочно.

Бегство в Европу

Вернувшись домой, они узнали, что в их квартиру подселили новых жильцов, оставив Варваре с детьми только одну комнатку-каморку. Все, что осталось у нее, – это фамильные драгоценности, которые спасли ее и детей от голодной смерти. Более того, на них она снова открыла салон – на этот раз небольшой и скромный, но позволивший ей возобновить старые и завести новые связи среди творческой интеллигенции. Именно они спасли Варвару от ареста и тюремного заключения, а, возможно, и расстрела, а затем и помогли открыть собственную школу художественной вышивки и салон модной одежды Houte Couture. Увы, хозяйкой этих заведений Каринская пробыла недолго – в 1928 году их национализировали. В то время она снова вышла замуж – за сына крупного московского промышленника Владимира Мамонтова. Варвара с мужем приняли решение эмигрировать, но не знали, как это сделать – советских людей за границу просто так, без весомого повода, не выпускали. Каринскую выручила любовь к вышивке – она обратилась к наркому просвещения Луначарскому с предложением устроить за границей выставку детских работ. Под вставленными в рамки вышивками на тему "счастливой советской жизни" она спрятала старинные церковные и дворянские вышитые картины, которые советские власти собирались уничтожить. В шляпу своей дочери Ирины Каринская зашила оставшиеся фамильные бриллианты (девочка об этом не знала и в дороге постоянно жаловалась на то, что ее головной убор стал слишком тяжелым), а под подкладку своего пальто и между страницами сочинений Ленина и Маркса – денежные купюры. Если бы ее задержали на таможне, за жизнь Варвары Андреевны никто не дал бы и ломаного гроша, но, к счастью, все обошлось.

Из Парижа…

Сначала Каринская оказалась в Берлине, откуда переехала в Брюссель к отцу, а затем на десять лет окончательно осела в Париже. Там она познакомилась с знаменитым балетмейстером Жоржем Баланчиным, который, будучи покорен шармом и вкусом Варвары Андреевны, называл ее "Шекспиром театрального костюма". Она создавала эскизы для его спектаклей, используя творения знаменитых художников – Анри Матисса, Клода Берара, Андре Дерена, но часто давала волю и собственной фантазии.

…в Америку

В 1939 году Каринская переехала из Европы в Америку. К тому времени она уже рассталась с Мамонтовым, который пил и поднимал на жену руку, так что за океан она отправлялась налегке и больше замуж не выходила. В Нью-Йорке Варвара Андреевна вместе с сыном Владимиром купила дом на 56-й улице и открыла ателье-магазин сценических – прежде всего балетных – костюмов. Она назвала его Covent Garden – оно не только существует, но и пользуется популярностью по сей день. Параллельно Каринская начала сотрудничать с Голливудом, где после нескольких успешных работ ей предложили создать костюмы к историческому фильму Виктора Флеминга "Жанна д'Арк". Поначалу Варвара Андреевна, или Барбара, как ее называли в Соединенных штатах, отказывалась от этой работы, но, согласившись, подошла к делу более чем ответственно. Чтобы уловить дух эпохи, она не только читала исторические труды, повествующие о том времени, но и съездила во Францию – туда, где происходили события Столетней войны с участием Жанны д'Арк. Картины быта французских крестьян, которые она увидела в небольших краеведческих музеях, позволили ей сделать важное открытие: костюмы актеров нельзя шить из роскошных материалов – шелка и бархата, как изначально пытались это сделать, ткани должны быть простыми – льняными, шерстяными. К тому же каждое платье – как и полагалось в XV веке – шилось вручную, и они получились настолько аутентичными, что полностью изменили подход актеров к созданию образов. В 1948 году фильм удостоился 9 (!) "Оскаров", один из них вместе с Дороти Джикинс получила и Барбара Карински – "За лучший дизайн костюмов в цветном кино". Спустя четыре года, в 1952 году, Варвара Андреевна снова была номинирована на "Оскар" за работу над фильмом-балетом "Ганс Христиан Андерсен", но на этот раз американская киноакадемия предпочла другого номинанта.

New York City Ballet

В Америке судьба снова свела Каринскую с Баланчиным, который предложил ей сотрудничество, сделав главным солистом своей труппы New York City Ballet. Хореограф часто говорил, что половиной успеха своих спектаклей он обязан именно костюмам Варвары Андреевны, она же уверяла, что отдала этому коллективу свое сердце. Исполнители восхищались работой Каринской, рассказывая, что ее творения не только красивы, но и очень удобны. Именно соображениями комфорта для танцоров руководствовалась Каринская, когда решила усовершенствовать балетную пачку – многослойную юбку из шелка, тафты или тюля. До нее в этот предмет костюма балерин вставляли металлический каркас, что делало исполнение партий непростым делом – тяжелым в буквальном смысле этого слова. Каринская избавилась от металлических прутьев, что сделало пачку легкой, и укоротила ее, не только открыв ноги балеринам, но и облегчив им свободу движений, – неудивительно, что танцовщицы молились на Варвару Андреевну.

Последний балет

Последним балетом Баланчина, над костюмами которого работала Каринская, стал "Венский вальс" – она собственноручно сшила костюмы к нему в возрасте 91 (!) года. Варвара Андреевна ушла из жизни 18 октября 1983 года в Нью-Йорке. В 2004 году в Харькове был основан Международный фестиваль моды и сценического костюма имени Варвары Каринской. В память об этой феноменальной женщине, которая всю свою жизнь посвятила дизайну одежды и прославила Украину во всем мире, в Харькове на доме Жмудских, где она родилась и выросла, установлена мемориальная табличка, также ее именем названа одна из улиц ее родного города.