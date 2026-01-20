Был ди-джеем: появились данные о водителе, который умер в больнице после подрыва эвакуационного авто на Херсонщине

На Херсонщине произошел трагический инцидент: во время эвакуации местных жителей на мине подорвался автомобиль, в результате чего погиб водитель и пострадали пассажиры. Погибшим оказался Дмитрий Гранцев, известный в музыкальном сообществе под псевдонимом Thenaria.

Трагедия произошла на фоне сложных погодных условий и снежного покрова, который усложнил заметность мин на дороге. Об этом сообщает местное издание Мост.

Происшествие произошло 17 января около 10:00 неподалеку временно оккупированного города Олешки на левобережье Херсонщины. Эвакуационный автомобиль, который перевозил местных жителей и волонтера, ехал в Скадовск, где пассажиров должны были передать другому перевозчику для дальнейшей эвакуации.

По словам волонтера, поездка не планировалась из-за плохой погоды, однако люди убедили водителя отправиться именно в этот день.

Отъехав примерно 7 километров от Олешек, автомобиль наехал на мину, скрытую под толстым слоем снега, которую водитель не смог заметить.

В результате взрыва погиб один человек – водитель Дмитрий Гранцев, а еще двое пассажиров получили тяжелые ранения, в частности потеряли ноги. Пострадавшие были срочно госпитализированы в Олешковскую больницу.

Дмитрий Гранцев был известным ди-джеем и музыкальным продюсером, выступавшим под псевдонимом Thenaria. Месяц назад он выпустил свой последний трек на платформе SoundCloud. Кроме музыкальной деятельности, Гранцев работал в "Херсоноблэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, в лесных массивах на севере Житомирской области подорвались два автомобиля на минах, в результате чего погибли пять человек. Еще трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

