Восхвалял преступления России и угрожал 'расплатой': из Латвии выдворят скандального российского блогера

Российского блогера и гражданина РФ Сергея Хроменкова приговорили к одному году лишения свободы и выдворению из Латвии. Причиной стали его манипулятивные и пропагандистские посты в соцсетях, в частности оправдание войны, развязанной Кремлем в Украине, и восхваление преступлений ВС РФ.

Видео дня

Приговор в среду, 15 октября, огласил Курземский окружной суд в Вентспилсе, передает Delfi. Он признал вину мужчины в публичном прославлении преступлений против человечности, мира и военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных.

Суд постановил заключить российского гражданина за решетку на один год, после чего выгнать из страны.

Какие нарративы продвигал пропагандист

В судебных материалах сказано, что TikTok-блогер с 13 июля по 4 октября 2024 года опубликовал четыре видеоролика на русском языке, в которых восхвалял и оправдывал преступления, совершенные вооруженными силами Российской Федерации в Украине.

В видео от 13 июля Хроменков рассказывал, что всегда возит в машине георгиевскую ленточку, но вынужден прятать ее в бардачке из-за законов, действующих в Латвии. Он демонстрировал эту ленту, а также российский флаг на камеру, выражая поддержку российскому полномасштабному вторжению на украинскую территорию.

30 августа в другом видео он угрожал, что "расплата придет" и "придется иметь дело с очень серьезными парнями вроде "Ахмата" и "Вагнера".

"В одной нейтральной стране тоже морили русских, убивали их, запрещали русский язык… Теперь мы знаем, что там происходит. И смотрите – потом придут и за вами. Я знаю, что потом за меня отомстят. Вот нас, русских, которых вы тут видите, потом отомстят. Придут серьезные парни – тогда побежите со спущенными штанами и спрячетесь. А потом будете плакать перед камерами и говорить, что вы не хотели этого делать", – гневно заявлял россиянин.

27 сентября обвиняемый опубликовал очередное видео, в котором, манипулируя фактами и используя риторические вопросы, заявил: "Вы действительно хотите уничтожить Латвию как страну "Латвия"? Будет бойня. А Россия изменила свою военную доктрину. Да, и ядерную тоже! Теперь можно "ударить" даже не по ядерной державе. Вы правда готовы умереть, чтобы вас стерли с лица земли? Думаю, сюда не ударят, пока здесь есть русские, граждане России".

Сергей Хроменков отрицает свою вину

На судебном заседании Хроменков свою вину не признал. Он утверждал, что его высказывания были реакцией на "публичные оскорбления в адрес русскоязычных" – мол, их называли нелояльными "ватниками".

Известно, что Хроменков оказался на скамье подсудимых впервые. Он является гражданином России, но проживал в Латвии, имея вид на жительство (срок которого истекает в середине следующего года).

Прокурор Улдис Курсинскис сообщал, что обвиняемый, несмотря на предупреждения Службы государственной безопасности о преступном характере его действий, продолжал публикации пропагандистских видеороликов, поэтому заслуживает наказания.

В последнем слове Хроменков сказал, что родился и живет в Латвии – демократическом и свободном государстве. Он заявил, что его высказывания, возможно, были слишком резкими, но в них якобы нет состава преступления.

После отбывания срока мужчина будет выдворен из Латвии и не сможет въезжать в страну в течение четырех лет.

Как писал OBOZ.UA, недавно Латвия приказала 841 гражданину России покинуть страну уже в октябре. Причиной стало то, что россияне не смогли доказать владение латвийским языком и пройти обязательные проверки безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!