'Госштат полковников': Гудыменко назвал главную проблему Минобороны Украины

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко считает, что самая большая проблема ведомства заключается в самой структуре управления, которая остается архаичной и неэффективной.

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Об этом и других проблемах оборонной сферы он рассказал в большом интервью для программы "Рандеву" Янины Соколовой.

По его словам, несмотря на наличие профессиональных кадров, министерство страдает от масштабной инерции, бюрократии и отсутствия четкой координации с Генеральным штабом.

"Самая большая проблема Министерства обороны – это само Министерство обороны. Это не шутка", – подчеркнул Гудыменко.

Он отметил, что в министерстве действует так называемый государственный штат полковников – группа чиновников, которые годами удерживают свои должности без публичности и должной ответственности. Эти чиновники часто тормозят принятие решений или саботируют уже принятые. "Приказ может просто исчезнуть между подписями", – рассказал он.

Отдельно Гудыменко обратил внимание на кадровую проблему: значительная часть управленцев нацелена исключительно на сохранение должности до пенсии, не заинтересована в изменениях и не несет реальной ответственности за результаты. "Их цель – дожить до пенсии в этом самом кабинете".

Еще одной критической проблемой он назвал отсутствие стратегического планирования и взаимопонимания между Минобороны и Генштабом, что создает стратегический вакуум. В частности, по словам Гудыменко, пока не существует четкого прогнозирования потребностей обороны на год вперед, например в сфере противодействия беспилотникам.

Что касается оборонных закупок, Гудыменко признал наличие коррупционных схем, особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда решения принимались в спешке.

"Тогда бросали деньги в любого, кто обещал что-то поставить. Это была системная ошибка. Деньги шли кумовьям, родственникам, случайным фирмам", – отметил он.

В то же время, по его словам, уровень коррупции постепенно снизился, но теперь основным вызовом является качество закупок. Часто выбирают самые дешевые предложения из-за страха уголовной ответственности, независимо от того, является ли продукция качественной.

Гудыменко также упомянул о пилотном проекте Dotchain Defense, который имеет целью цифровизацию процесса поставки для Сил обороны. По его словам, благодаря цифровым платформам, таким как ProZorro, "стоимость коррупции" повысилась, что уменьшает мотивацию для злоупотреблений.

По мнению Гудыменко, решить проблемы Минобороны возможно только через глубокое изменение логики управления и внедрение прозрачных, цифровых механизмов контроля.