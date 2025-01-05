Горжусь каждым украинцем, который борется за свою страну, – врач с мировым именем Геннадий Брацлавский проводит бесплатные операции защитникам Украины

К пониманию своей причастности к украинской нации каждый – особенно это касается эмигрантов – приходит своим путем. Врач-уролог с мировым именем Геннадий Брацлавский, покинувший свою родину более 30 лет назад, добился за океаном серьезных успехов, осуществив "американскую мечту", и давно считал себя гражданином США. Все изменила война России против Украины: оправившись от первого шока, Брацлавский вместе с Алексом Голубенко, с которым дружит еще с детства, создал благотворительный фонд "Ukraine 1991 Foundation", его цель помогать нашей стране деньгами, лекарствами, вооружением. "Я горжусь Украиной и каждым украинцем, который борется за свою страну", – говорит Геннадий в интервью.

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С киевских Березняков…

Геннадий Брацлавский родился в Киеве, семнадцать лет своей жизни прожил на Березняках. Его детство прошло на улице Амвросия Бучмы, он учился в школе №195, а после занятий занимался спортом – особенно любил настольный теннис и футбол. Врачом мечтал стать с детства, поскольку на собственном опыте осознал, насколько важна эта самая гуманная в мире профессия. В первом классе мальчик перенес несколько операций, которые очень тяжело пережили его родители: он хорошо помнит, как они волновались, стоя в больничном коридоре, и как радовались, когда им сообщали, что все прошло успешно. В мечтах Геннадий и себя видел всесильным доктором, который говорит измученным переживаниями родственникам знаменитую фразу: "Он будет жить!"

…в Нью-Йорк

В 90-е годы его родители, видя полную бесперспективность дальнейшей жизни в стране, вместе с сыном эмигрировали в США как еврейские беженцы. Страна безграничных возможностей встретила их неприветливо – устроиться по полученной в Украине специальности Геннадий найти не мог, вынужден был работать официантом и посудомойщиком в кафе, грузчиком мебели, дорожным рабочим. Но Брацлавский не собирался сдаваться – со временем он не только подтвердил свои медицинские документы – в Киеве он получил диплом Медицинского училище №4, но и окончил американский Albany Medical College. Это было непросто, если учесть, что английский язык он знал на уровне советской средней школы – то есть, не знал совсем, тут же надо было иметь дело с многочисленными и специфическими медицинскими терминами. Брацлавский успешно преодолел все вставшие на его пути препятствия и построил замечательную карьеру. Сегодня Геннадий – успешный врач-уролог, доктор медицины, профессор, самый молодой в истории США заведующий кафедрой урологии в Университете штата Нью-Йорк – эту должность он получил в 37 лет. Знаменитый врач лично знаком с двумя президентами США – Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой, с которыми он запросто здоровается за руку. Брацлавский читает лекции в университетах всего мира и выступает с докладами на научных конференциях.

Инновации в борьбе с раком почек

Геннадий Брацлавский известен как крупнейший в мире специалист по диагностике и лечению рака почек – почечно-клеточной карциномы, его специализация – редкие и запущенные формы этой опасной болезни. Он – президент общества урологической онкологии, заместитель директора онкологического центра SUNY Upstate. Клинические исследования, которыми он руководит, на практике доказывают, что существуют действенные способы, позволяющие ее одолеть. Причем, Брацлавский уверен: лечить рак почек можно не только оперативным путем, что ему, как хирургу, должно быть особенно близко, но и при помощи иммунотерапии – молекулы кабозантиниба, останавливающей рост опухоли и препятствующей развитию метастазов.

"Никогда не думал, что почувствую такую боль за Украину"

Начавшаяся между Россией и Украиной война во многом сместила приоритеты Брацлавского, о чем он сегодня говорит в интервью: "Я никогда не думал, что почувствую такую боль за Украину, какой была та, которую я ощутил 24 февраля 2022 года. Я понял, что, будучи американцем по паспорту, в душе я остаюсь украинцем! На то, чтобы понять это, у меня ушло 30 лет – сейчас мы одна страна и одна нация". По словам Геннадия, сердце у него болит за Украину, поэтому он решил помочь нашей стране, которая сейчас переживает не самые простые времена в своей истории.

Первый волонтерский рейс

Свой первый волонтерский рейс Брацлавский осуществил в апреле 2022 года, буквально через полтора месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда со своим коллегой из Варшавы он пригнал в Киев две "скорые", предназначенные для передовой. От границы до украинской столицы они ехали, не останавливаясь, двадцать часов подряд. Тогда дежурные на блокпостах, увидев американский паспорт Брацлавского, настоятельно рекомендовали ему не подвергать риску свою жизнь и вернуться назад. Впоследствии врачу удалось собрать и переслать в нашу страну медикаментов на 100 (!) миллионов долларов.

Команда Брацлавского – его семья

Семья Брацлавского полностью поддерживает его в деле помощи Украине. Его жена, художница, продает на благотворительных аукционах свои картины, чтобы вырученные в результате деньги – в общей сложности ей удалось заработать уже полмиллиона долларов, и это далеко не предел – направить на покупку предназначенных для Украины лекарств и медицинского оборудования. Сыновья, а их у супругов трое, помогают сортировать и упаковывать гуманитарную помощь, а затем загружать ее в отправляющийся в Украину транспорт.

"Они защищают нас и демократию во всем мире"

Впрочем, исключительно лекарствами и оборудованием помощь Брацлавского Украине не ограничивается – знаменитый врач часто приезжает в Киев, чтобы прооперировать раненых на фронте бойцов – за одно посещение он успевает провести минимум два десятка операций. Зачастую он собирает целую бригаду талантливых врачей самых разных специальностей, цель такого медицинского "десанта" – оказать раненым и пострадавшим разностороннюю помощь.

Что до самого Брацлавского, то он работает по своей специальности – бесплатно оперирует бойцов с травмами половых органов. За границей такая пластика стоит минимум 30 тысяч долларов, но, по словам самого врача, это то малое, что он может сделать для бойцов ВСУ. "Они защищают нашу жизнь, защищают нас и демократию во всем мире, – говорит он в интервью, – а это значит, что и мы должны делать все, что в наших силах, чтобы помочь этим ребятам".