Гортензии вырастут больше и будут лучше цвести: что посадить рядом

Гортензии — одни из самых популярных садовых растений, и легко понять, почему: они представлены в широкой цветовой гамме, а их многочисленные сорта надежно цветут из года в год. Однако совместная посадка — размещение их рядом с другими видами — также может иметь значительные преимущества.

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Совместное выращивание предполагает совместное культивирование определенных растений для установления естественного баланса. Принцип заключается в том, что эти растения будут способствовать росту и процветанию друг друга, пишет OBOZ.UA.

Такой подход улучшает качество почвы и может быть использован, чтобы помочь соседним растениям развиваться сильнее, проявлять повышенную устойчивость к вредителям или болезням, и даже привлекать полезных насекомых и опылителей. Вот три растения, которые могут стимулировать цветение ваших гортензий сезон за сезоном.

Азалии

Они цветут весной, радуя глаз в течение нескольких месяцев, прежде чем завянут на зиму. Если вы выращиваете голубые гортензии, белые или желтые азалии станут отличными компаньонами, поскольку у них абсолютно одинаковые требования к почве.

Как и гортензиям, им нужна полутень, богатая кислая почва и регулярное увлажнение, что делает их идеальным выбором для посадки в качестве компаньонов.

Папоротники

Папоротники прекрасно дополняют гортензии, поскольку имеют схожие требования, а также придают саду разнообразную текстуру и визуальную привлекательность. Папоротники хорошо растут в условиях низкой освещённости, поскольку предпочитают затененные места.

Они также отличаются пышной листвой, которая контрастирует с массивными соцветиями гортензий, создавая при этом буйную зелень.

Многолетние герани

Вместо полного солнца им нужна полутень. Кроме того, их любят бабочки и пчелы, что делает их отличным средством для привлечения большего количества диких животных в ваш сад.

Многолетние герани также, как правило, устойчивы к оленям и кроликам, что добавляет слой защиты вашим гортензиям.

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