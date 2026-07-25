Гортензии будут цвести до осени: чем их поливать в конце июля

Июль – это пик цветения гортензий, но это также время наибольшего стресса из-за высоких температур или засухи. Чтобы наслаждаться красотой этих цветов еще дольше, конец месяца — важное время для ухода за ними. Пик цветения означает, что им нужен регулярный уход.

Видео дня

Самое главное – не забывайте о поливе. Гортензии плохо переносят засуху, а недостаток воды быстро сказывается на их внешнем виде – листья вянут, а цветы теряют упругость. В тёплые и жаркие дни стоит регулярно проверять влажность почвы и поливать растения по мере необходимости, желательно утром или вечером, пишет OBOZ.UA.

Удобрение не менее важно. Долгоцветущие гортензии потребляют много энергии, поэтому важно обеспечить их питательными веществами, которые поддерживают рост и развитие цветов. Конец июля — уже не лучшее время для использования азотных удобрений, которые могут стимулировать рост листьев в ущерб цветению. Лучше выбирать удобрения, богатые калием и фосфором.

Домашние средства, которые используют многие садоводы, также могут стать хорошим дополнением. Одним из них является удобрение на основе кефира, содержащее полезные бактерии и много минералов, способствующих росту и цветению растений.

Кефир – это хорошо известный продукт, который у большинства из нас ежедневно есть в холодильнике. Однако оказывается, что он также может быть полезен в саду, что ценят многие садоводы. Благодаря процессу ферментации он содержит натуральные бактериальные культуры и органические соединения, поэтому его часто используют в качестве ингредиента в домашних подкормках для растений.

Кефир содержит фосфор, калий, магний и кальций – элементы, необходимые для правильного развития гортензий. Они поддерживают здоровье растения, повышают его устойчивость к неблагоприятным условиям, способствуют более обильному и продолжительному цветению.

Чтобы приготовить это удобрение, просто разведите стакан кефира в 5 литрах отстоянной воды – кипяченной или дождевой. Дайте этой смеси настояться 30 минут, затем полейте почву вокруг гортензии, стараясь не намочить листья или цветы. Для достижения наилучших результатов используйте это домашнее удобрение раз в 2–3 недели, и растение получит лучшие условия для дальнейшего роста и красивого цветения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно поливать огурцы, помидоры и другие овощи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.