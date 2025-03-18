Горит более 10 га открытой территории: в Одесской области бушует масштабный степной пожар. Фото и видео

В поселке Маяки в Одесском районе области продолжается масштабный пожар. По данным на 18:00, огонь на территории национального природного парка уже охватил площадь в 10 га.

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О случившемся сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Как уточнили спасатели, пока отсутствуют пути подъезда к очагам пожара.

Предварительно известно, что пожар начался из-за поджога тростника. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на территорию национального парка области.

"Для недопущения распространения огня на жилищный сектор дежурят пожарно-спасательные подразделения", – сообщил Олег Кипер.

Спикер Одесского управления ГСЧС Марина Аверина добавила, что "отсутствуют пути подъезда к очагам, поэтому пожарные авто вместе с пожарными дежурят там, где огонь может перекинуться на жилые массивы".

Маяки расположены в Нижнеднестровском национальном природном парке (он входит в десятку лучших в Украине).

"Не жгите сухостой! Берегите природу: даже небольшая искра может повлечь за собой масштабную катастрофу", – в очередной раз призвали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в ночь на 18 марта произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины.

А сутками ранее произошел пожар в частном доме на Харьковщине, там в результате ЧП погибли три человека. Среди жертв – 10-летняя девочка. Еще один мальчик, 14 лет, чудом спасся, однако у него острая реакция на стресс.

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