'Гончаренко центры' запустили первую бесплатную линию юридической помощи для учителей: подробности

Сеть образовательно-культурных пространств "Гончаренко центр" запускает первую бесплатную горячую линию юридической помощи для учителей. Это часть национальной кампании "Учителя тоже Воины", призванная поддержать украинских педагогов в их ежедневной борьбе за качественное образование. Линия работает бесплатно и обеспечивает юридическое сопровождение по вопросам трудового, гражданского и семейного права.

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По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, горячую линию запустили в ответ на многочисленные запросы украинских учителей, а она будет работать на базе платформы юридической помощи, функционирующей в образовательном центре с апреля 2023 года. Все обращения рассматривают квалифицированные юристы с многолетним опытом работы.

"Сегодня украинские педагоги сталкиваются с многочисленными вызовами: от бюрократических сложностей до нарушения их трудовых прав. В то время, когда учителя делают все возможное для обучения детей в условиях войны, они сами нуждаются в правовой поддержке. После запуска национальной кампании "Учителя тоже Воины" мы получили сотни запросов с просьбами оказать юридическую помощь и решили запустить отдельную горячую линию, где каждый учитель сможет получить профессиональную консультацию и реальную юридическую защиту", – комментирует Алексей Гончаренко.

Консультации предоставляют опытные юристы, готовые ответить на запросы учителей в телефонном режиме или через мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram и Signal. Рабочий график горячей линии – с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Линия работает по номеру: +380504728885.

Кроме первичной правовой помощи юристы горячей линии могут оформлять адвокатские запросы и депутатские обращения в защиту прав учителей.

Линию запустили в рамках всеукраинской кампании "Учителя тоже Воины", призванной улучшить условия труда педагогов. На первом этапе кампании активисты уже запустили доверие чат-бот для учителей, а также создали электронную петицию в Кабинет Министров с требованием повысить заработные платы педагогам. Также до конца марта учителя могут принять участие в премии Goncharenko Centre's Teachers Award и могут получить денежное вознаграждение, признание и возможность приобщиться к образовательным изменениям. Все детали по премии – по этой ссылке.