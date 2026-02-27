'Гончаренко центры' сняли документальный фильм об иностранных волонтерах

Крупнейшая образовательно-культурная сеть Гончаренко центров представила документальный фильм "The Place We Chose" – ленту об иностранцах-волонтерах, которые после 24 февраля 2022 года приехали в Украину и решили остаться здесь.

Видео дня

Фильм создали к пятилетию деятельности сети. В центре истории – волонтеры "Гончаренко центров" Пол Филд из Оксфорда, Барбара Мэй из США, Колм Келли из Дублина и Майкл Берджес из Великобритании. Они имели свою жизнь за рубежом, но приняли решение быть здесь – работать, преподавать, поддерживать украинцев лично.

Кто-то приехал, потому что не мог иначе ответить на сообщение друга: "Надеюсь, доживу, чтобы увидеть тебя". Кто-то искал способ быть полезным в глобальном масштабе и нашел его здесь. Кто-то начал с волонтерства и впоследствии стал проводить регулярные speaking clubs для детей, взрослых и ветеранов.

"Мы сняли "The Place We Chose" как историю о выборе. О людях, которые не родились в Украине, но стали частью наших городов через образование и ежедневную работу. За четыре года полномасштабной войны украинцы научились жить в новой реальности. И все эти годы "Гончаренко центры" оставались пространствами, где продолжают учиться, общаться и поддерживать друг друга. Здесь украинцы, и здесь иностранцы, которые выбрали быть рядом", – рассказал основатель сети, нардеп Алексей Гончаренко.

Лента снята на английском языке с украинскими субтитрами. Спецпоказы проходят в ряде городов, где работают "Гончаренко центры", и открыты для всех желающих. После серии показов фильм станет доступен онлайн.

Справка:

"Гончаренко центры" – крупнейшая в Украине сеть бесплатных образовательно-культурных пространств, основанная народным депутатом Алексеем Гончаренко в 2021 году. Сегодня более 44 центров работают по всей стране – от областных центров до самых маленьких городков. События центра объединили уже более 2 800 000 студентов, это курсы украинского и иностранных языков, финансовая грамотность, цифровая безопасность, мастерские 3D-печати, теория ПДД и еще десятки других событий.