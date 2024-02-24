Голоса украинцев услышали в Брюсселе: Алан Бадоев выступил с исторической речью на стратегическом заседании в НАТО

Специальный показ фильма состоялся накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в рамках стратегического заседания послов и членов НАТО в Брюсселе. Просмотр фильма начался со вступительного слова Главы Миссии Украины в НАТО Наталии Галибаренко и заместителя помощника Генсека НАТО по общественной дипломатии Кармен Ромеро.

Вчера в Брюсселе прошел исторический момент для украинского кинематографа. Документальная лента Алана Бадоева и канала "1+1 Украина" была показана в Штаб Квартиры НАТО. Это чуть ли не в первый раз, когда основной месседж заседания международного сообщества формировал фильм, созданный из фактических материалов 12 тысяч украинцев.

Просмотр 120-минутной хроники состоялся из обращения режиссера к мировому сообществу.

Алан Бадоев: "Спасибо за возможность обратиться к вам. Это не просто лента, а послание к миру. В нем раздаются голоса украинцев, в нем зафиксированы поступки украинских людей на грани существования, в нем отражены факты преступлений русских военных против мирного населения моей страны. Каждый кадр в фильме снят нашими героями на их гаджетах. Для того чтобы мир мог почувствовать себя вместе с украинцами в тех условиях, в которых мы находимся уже два года. Мы создали долгие сутки, чтобы никто не смог переписать нашу историю и сказать, что Украины не было. Просто сейчас наши военные защищают границы и ценой своей жизни дарят нам время, чтобы мы могли рассказать миру об Украине. Еще есть время, но каждая секунда – это жизнь наших людей. И это не выражение это факт.

Итак, вслушайтесь в голоса украинцев… Мы собрали их для вас в капсулу времени. Когда вы будете смотреть этот фильм, помните, так выглядит борьба за жизнь, за свободу, за будущее. Я хотел бы, чтобы мировое сообщество осознавало, что война ближе, чем вам кажется. Я считаю, что именно вы должны донести до других идею о том, что за мир следует бороться. Спасибо за ваше внимание!" – с такими словами закончил спец включение режиссер.

Кармен Ромеро, заместитель помощника генерального секретаря НАТО: "Я благодарю Алану и вашу команду за этот эмоциональный и глубоко трогательный фильм, который является откровенным свидетельством преступления и разрушения, мужества, жизни и надежды. Этот фильм передает, с одной стороны, правду о кремлевском режиме и его преступлениях. И храбрость украинского народа с другой. С самого первого дня полномасштабного вторжения России позиция НАТО была решительной и понятной. Наш фундаментальный интерес состоит в том, чтобы Украина выиграла войну и одержала победу как независимая и суверенная страна. Поскольку мы знаем, что крепкого мира не будет, если победят угнетение и тирания, а авторитарные режимы и лидеры будут верить, что могут получить то, что хотят силой. Так что еще раз благодарим, что вы с нами!"

После трансляции фильма в Брюсселе послы и представители стран-членов НАТО были ошеломлены судьбами и отвагой героев "Долгих Суток", интересуясь, как сложилась дальнейшая жизнь задокументированных украинцев. Лента, идея которой была построена на силе единения нашего народа, продолжает нести голоса украинцев в мир , достигая своей главной миссии.

Напомним, что телевизионная премьера документальной ленты "Долгая Сутки" состоится 24 февраля в 22:00 на канале "1+1 Украина". Также с 24 февраля стартуют первые международные кинопоказы фильма, которые пройдут в Болгарии, Турции и Дании.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=GL7AO-qmd_A