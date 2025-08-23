'Герои районов': в Украине стартовал масштабный сбор для поддержки Третьего армейского корпуса

24 августа, в День Независимости, в Украине стартует кампания "Герои районов" — совместный проект ПриватБанка и Третьего армейского корпуса с четкой целью: собрать 100 миллионов гривен на дроны, РЭБы и другое критическое оборудование для корпуса, который сейчас удерживает более 150 км линии обороны по всему фронту.

25 героев — 25 районов

Идея кампании начинается с простого: каждый из нас родом из места, которое узнаешь с полуслова — район, улица, двор. Там, где гоняли мяч и играли "до первого гола", сидели на скамейке и пили газировку из ближайшего киоска. И среди всех знакомых лиц был кто-то, кто когда-то сидел рядом за партой или жил на соседней улице, а сегодня — борется за независимость Украины. Кампания объединила 25 бойцов из 24 областей и Крыма: от Львова до Крыма, от Сихова до Салтовки. В коротких видео они вспоминают места, где выросли, и призывают поддержать свой район и свою область.

Как это работает

В ПриватБанке открыто 25 отдельных Конвертов в Приват24 — по одному на каждую область. На старте банк донатит 1 000 000 гривен, который сразу запускает сбор.

Далее все просто: выбираешь Конверт в Приват24 своей области (это может быть место, где ты родился, вырос, учился или работал) на сайте кампании и переводишь любую сумму. Средства с каждого Конверта в Приват24 будут направлены на горячие потребности Третьего армейского корпуса — от дронов и систем радиоэлектронной борьбы до транспорта, связи и другого оборудования.

Роль бизнеса

Бизнесы также могут присоединиться к сбору: поддержать те области, где они работают, или те, с которых начиналась их история. Это также логика "свой за своего", но уже в масштабе целой экономики.

Почему это важно сейчас

Кампания "Герои районов" дает возможность каждому почувствовать, что он не просто вносит вклад в общее дело, а усиливает тех, кого знает лично, пусть даже и через одно-единственное "привет" на улице в прошлом. Это история о том, как память о своем районе и людях из него превращается в реальную поддержку Третьего армейского корпуса, который уже изменил ход событий на фронте и продолжает это делать каждый день.