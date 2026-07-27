Где в мире приготовили первую в истории чашку кофе: об этом мало кто знает

Хотя родиной кофейного дерева считается Эфиопия, первую чашку кофе, согласно легенде, приготовили в Йемене. История появления самого популярного напитка в мире окутана преданиями о пастухе, монахах, отшельнике и даже архангеле.

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В легендах рассказывается, как кофейные зерна превратились из дикорастущих плодов в ароматный напиток, который сегодня ежедневно пьют миллионы людей. Подробностями делится OBOZ.UA.

С чего началась история самого популярного напитка

Согласно самой известной легенде, история кофе началась в Эфиопии. Говорят, что пастух по имени Калди заметил странное поведение своих коз, которые, съев ягоды с неизвестного куста, становились необычайно бодрыми, не уставали и не могли заснуть. Из любопытства мужчина и сам попробовал плоды, после чего почувствовал необычный прилив энергии.

Впечатленный их действием, Калди принес ягоды настоятелю местного монастыря. По преданию, их стали давать людям перед длительными богослужениями, чтобы те не засыпали во время проповедей. Со временем слухи об удивительных свойствах этих плодов распространились далеко за пределы монастыря, а кофе постепенно стал частью местных традиций.

Впрочем, в древней Эфиопии кофе еще не готовили в привычном для нас виде. Ягоды добавляли в пищу, использовали в обрядах, а из листьев кофейного дерева заваривали напиток, похожий на чай. Среди народа оромо также были популярны питательные шарики из измельчённых кофейных зерен и животного жира, которые воины брали с собой перед походами в качестве источника энергии.

Существует и малоизвестная историческая версия распространения кофе за пределы Эфиопии. По предположениям некоторых исследователей, во время работорговли пленные оромо жевали кофейные зерна, чтобы поддержать силы в пути, но многие из них умирали.

Эти зерна прорастали уже вдоль торговых маршрутов, что, согласно одной из гипотез, могло способствовать распространению кофейного дерева до побережья Красного моря.

Как кофе превратился в напиток

С территории современной Эфиопии кофейные зерна впоследствии попали в йеменский портовый город Моха. Именно с этим городом связывают зарождение кофе в привычном для нас виде. Согласно древнему преданию, первую настоящую чашку ароматного напитка приготовил мусульманский отшельник аль-Шадхили.

До этого эфиопы в основном жевали кофейные ягоды, использовали их в пищу или заваривали листья кофейного дерева. А аль-Шадхили первым догадался обжарить зерна, смолоть их и заварить горячий напиток.

Считается, что именно от названия порта Моха происходит слово "мока", которое и сегодня ассоциируется с одной из самых известных разновидностей кофе.

История о том, как отшельник открыл этот способ приготовления, имеет множество версий. Одни предания утверждают, что он много лет жил в пустыне и экспериментировал с плодами кофейного дерева, пока не нашел идеальный рецепт. Другие легенды гласят, что секрет приготовления напитка ему открыл архангел Гавриил.

Есть и романтизированная версия этой истории. Согласно ей, аль-Шадхили оказался в изгнании после обвинений в ухаживании за дочерью местного правителя. Именно в этот период он якобы научился варить кофе, а вернувшись в Моху, угостил им тяжелобольного правителя.

После чудесного выздоровления правитель простил отшельника, а новый напиток быстро завоевал популярность среди жителей города и впоследствии начал распространяться далеко за пределы Йемена.

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