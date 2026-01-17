Где служить в 2026: заместителя командира рассказал о реформах в Третьем корпусе

Третий армейский корпус запустил новую рекрутинговую кампанию "Сделано для тебя". О том, как реформируют и строят украинскую армию будущего, в прямом эфире рассказывают командиры и бойцы корпуса.

Видео дня

В первом же выпуске – Кирилл "Кирт" Беркаль, первый заместитель командира корпуса, бывший начальник отделения подготовки Третьей штурмовой бригады. Это человек, который создал одну из самых эффективных систем подготовки в армии.

Третья штурмовая бригада создала эффективную систему многоуровневой подготовки личного состава и собственную школу подготовки сержантов. Это обучение, сформированное на основе боевого опыта самих бойцов и лучших мировых стандартов.

Сегодня эту систему внедряют во всех подразделениях корпуса, чтобы масштабировать качественный уровень навыков и знаний наших военных.

О чем речь

3-й армейский корпус – общевойсковое оперативно-тактическое объединение оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины; корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр.

Еще весной прошлого года корпус заявил о создании собственного полка беспилотных систем, и присоединился к проекту "Контракт 18-24". Командующий Андрей Билецкий тогда заявил, что это касается желающих служить на боевых должностях и это "правильная инициатива".

А в сентябре стало известно, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины передало часть опытных бойцов подразделения активных действий Kraken в новосозданное в 3 АК подразделение Kraken 1654.

"Человечные командиры, потому что сами прошли через окопы. Меньше всего СЗЧ, потому что идут не от нас, а к нам. Всех обеспечиваем, потому что есть собственный фонд. И постоянно обучаем, потому что бережем жизнь. Ценим заслуги, а не погоны. Инициативу приветствуют, поддерживают хобби, а панки и рэперы служат вместе. Это – армия для людей", – рассказывают в корпусе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские защитники из 3 АК показали видео уничтожения российских оккупантов на украинской земле – в кадре хорошо видно, как дроны работают по вражеским транспортным средствам и живой силе. Причем военные из "Третьей" видео адресуют российским захватчикам, потому что оно подписано: "Вы проехали знак "Въезд оккупантам запрещен".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!