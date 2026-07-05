Где прятали деньги в СССР: забытые способы накопления

Во времена Советского Союза отсутствие пластиковых карт и скептическое отношение к сберегательным кассам заставляли людей превращать свои дома в своеобразные сейфы. Гражданам приходилось проявлять немалую изобретательность, чтобы надежно спрятать заработанные средства от посторонних глаз.

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Для создания камуфляжных тайников подходило практически любое место в доме – от элементов декора до сложной бытовой техники.

Однако такие самодельные копилки нередко таили в себе серьезные угрозы, ведь деньги могли испортиться от сырости, а сами хозяева порой банально забывали точное место укрытия капитала. К тому же профессиональные квартирные воры прекрасно знали психологию советского человека и проверяли стандартные зоны в первую очередь.

Где прятали деньги во времена СССР

Для владельцев больших домашних библиотек одним из самых очевидных решений было использование печатных изданий. Бумажные банкноты просто помещали между страницами томов, после чего книга возвращалась на своё привычное место на полке, ничем не выделяясь среди остальных.

Если владелец заранее не записывал название произведения или номер страницы, впоследствии ему приходилось устраивать масштабную ревизию, перелистывая сотни книг в поисках своих сбережений.

Текстильные элементы интерьера также пользовались большой популярностью среди населения:

Завернутые в бумагу наличные деньги с помощью обычных булавок прикрепляли к нижней части плотной ткани штор. Это считалось надежным способом, особенно в теплое время года, когда окна завешивали редко.

Также купюры прятали под коврами. Их равномерно раскладывали по поверхности, после чего накрывали массивным ворсовым изделием. Способ отличался простотой, однако требовал особой бдительности во время генеральной уборки, чтобы случайно не раскрыть тайник перед гостями или соседями.

Крупная мебель и электроника того времени становились прекрасным убежищем для семейного бюджета. Граждане прятали деньги за шкафами или внутри корпусов телевизоров и радиоприемников.

Чтобы защитить бумагу от пыли, банкноты тщательно заворачивали в полиэтиленовые пакеты и с помощью медицинского лейкопластыря прикрепляли к задним панелям устройств. Это требовало времени и демонтажа техники, однако гарантировало, что случайный гость туда не заглянет.

Наиболее технически подкованные и изобретательные люди создавали капитальные архитектурные тайники, которые требовали строительных навыков:

В санузлах монтировали дополнительный отрезок трубы, который на самом деле не был подключен к водопроводу, а служил герметичным контейнером для ценностей.

Использовались и фальшивые розетки: в стене выдалбливали нишу, куда монтировали коробку-сейф, а снаружи её прикрывали обычной пластиковой крышкой от розетки, которая визуально ничем не отличалась от рабочих точек питания.

OBOZ.UA ранее писал о том, куда во времена СССР граждане вкладывали средства.

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