Где поставить орхидею, чтобы поощрить ее цветение: советы для дома

Каждый любитель комнатных растений понимает, что орхидеи – не самые простые в уходе цветы. Впрочем, и чрезвычайно сложными для выращивания их не назовешь – для успеха им нужно немножко внимания, к тому же они самостоятельно подают сигналы тревоги через увядание, сброс бутонов или пожелтение листьев.

Эти растения часто становятся объектом пристрастия благодаря своим экзотическим цветам, способным украсить любой подоконник и привлечь внимание гостей. Но не всегда орхидею удается простимулировать распуститься повторно. Как это можно сделать без вреда для цветка, разбиралось издание Express.

Эксперименты с изменением режима полива, подкормки или обрезки часто не приносят желаемого результата: цветы или вообще не появляются, или держатся очень недолго. Именно так часто происходит с орхидеями популярного вида фаленопсис, которые могут находиться в состоянии покоя годами. Однако наличие жизнеспособных и ярких корней свидетельствует о том, что растение не стоит сбрасывать со счетов, даже если новые стебли или бутоны длительное время не появляются.

Опытные садоводы отмечают, что ключевым фактором для стимулирования цветения орхидеи является освещение. Именно свет является базовой движущей силой всего жизненного цикла орхидеи – от развития корневой системы до формирования цветов. Чтобы растение восстановило силы для нового цикла, ему необходим стабильный источник яркого, но рассеянного света. Размещение орхидеи в глубине помещения (например, на кухне подальше от окна) может обеспечить ей необходимую влажность, однако не даст вдосталь энергии для цветения.

Именно поэтому нужно искать баланс, где цветок мог бы получать достаточно солнца, но не страдал бы от его избытка. Оптимальным местом для расположения является подоконник северного окна. Это позволяет орхидее получать необходимое количество яркого света без риска попадания прямых солнечных лучей. Стоит помнить, что прямого освещения следует избегать в любом случае, поскольку оно вызывает ожоги на листьях.

Если дома не хватает естественного света (особенно в зимний период), существенно помочь может небольшая светодиодная фитолампа. Ее рекомендуется устанавливать на высоте 25-30 см над растением и оставлять включенной на 12-14 часов, чтобы имитировать условия тропического дня. Дефицит света часто позволяет орхидее наращивать листья, но не оставляет ей энергии для полноценного повторного цветения. Если исправить этот нюанс, ваше растение уже вскоре порадует вас бутонами.

