Где лучше всего выращивать огурцы: это влияет на урожай

Даже при регулярном поливе и теплой погоде огурцы часто разочаровывают урожаем. Причина нередко кроется не в уходе, а в неправильном выборе места для посадки. Ошибки в севообороте могут свести на нет все усилия.

Правильное чередование культур помогает уменьшить риск болезней и стимулирует активный рост. OBOZ.UA рассказывает, на какой грядке огурцы будут чувствовать себя лучше всего.

Особенности выращивания огурцов

Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому быстро реагируют на недостаток питательных веществ и уплотнение почвы. Они нуждаются в рыхлой, воздухопроницаемой земле с достаточным количеством органики. Если почва истощена или заражена патогенами, растения начинают болеть, а завязи опадают.

Кроме того, огурцы подвержены грибковым заболеваниям, которые могут сохраняться в почве несколько лет. Поэтому высаживать их на одном и том же месте подряд – прямой путь к снижению урожайности. Оптимальная пауза между повторными посадками на том же участке – 3–4 года.

Лучшие культуры-предшественники

Бобовые

Горох, фасоль, чечевица обогащают почву азотом благодаря симбиозу с бактериями. После них земля становится более плодородной, а огурцы быстрее стартуют в росте и формируют больше завязей.

Корнеплоды

Морковь и свекла помогают разрыхлить почву естественным способом. После их уборки земля остается легкой и хорошо пропускает воздух и влагу – именно то, что нужно огурцам.

Капуста

Капуста не имеет общих с огурцами болезней и не истощает почву одинаковыми элементами питания. После нее грядка остается сбалансированной и пригодной для высадки огурцов.

Картофель

Картофель может быть допустимым предшественником, если после уборки удалены все растительные остатки и личинки вредителей. Он не передает огурцам специфических заболеваний, что снижает риск проблем в новом сезоне.

Где сажать огурцы сажать не стоит

Худший вариант – высаживать огурцы после тыквенных культур: кабачков, тыкв, патиссонов или дынь. У них общие болезни и вредители, которые накапливаются в почве.

Также нельзя сажать огурцы после огурцов. С каждым годом концентрация возбудителей в земле растет, а урожайность падает.

Идеальные условия для грядки

Огурцы лучше всего растут на солнечном, защищенном от сквозняков участке. Почва должна быть легкой, хорошо дренированной и обогащенной компостом или перегноем. Важно, чтобы на грядке не застаивалась вода – чрезмерная влага может вызвать гниль корней.

Соблюдение простого севооборота и правильный выбор места позволяют значительно повысить урожай без сложных подкормок и дорогих препаратов.

