Где лучше всего хранить яйца, чтобы они долго не портились: неожиданный ответ

Чтобы яйца дольше оставались свежими, их нужно правильно хранить. К сожалению, поскольку на дверцах холодильников часто уже есть специально предназначенные для них ящики или полки, многие люди инстинктивно кладут их туда. Однако это не самая лучшая идея.

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Каждый раз, когда вы открываете холодильник, яйца подвергаются воздействию более тёплого воздуха, а когда вы закрываете дверцу, они снова охлаждаются. Такие колебания негативно сказываются на сохранности свежести, пишет OBOZ.UA.

Лучше хранить яйца внутри холодильника, желательно на одной из средних полок, где температура более стабильна. Некоторые модели также могут иметь глубокие верхние полки. Стоит проверить рекомендации производителя холодильника.

Лучше всего оставлять яйца в оригинальной упаковке, которая защищает их от повреждений и впитывания запахов других продуктов в холодильнике.

Лучше всего записать сроки годности и дату, когда яйцо было помещено в холодильник. Проверьте, свежее ли оно, но вы также можете провести тест с водой. Для этого просто налейте холодной воды в высокий стакан и осторожно опустите туда яйцо.

Свежее яйцо опустится на дно и будет лежать горизонтально. Более старое яйцо должно лежать более вертикально и плавать выше на поверхности. Однако это не означает автоматически, что оно испорчено.

В такой ситуации стоит просто вскрыть его и проверить внешний вид и запах. Если оно выглядит подозрительно и имеет неприятный запах, то оно непригодно для употребления.

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