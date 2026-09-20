Где чаще всего пытаются незаконно пересечь границу: названы два направления

Во время войны нарушители чаще всего пытаются незаконно пересечь государственную границу Украины на участке с Румынией. Вторым по количеству таких случаев остается направление в Молдову.

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Об этом в эфире телевидения рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Информацию обнародовало агентство "Укринформ".

Именно на румынском участке границы традиционно по-прежнему фиксируется наибольшее количество нарушителей. Следующим по количеству попыток является участок границы с Молдовой.

"Традиционно это участок границы с Румынией. Больше всего нарушителей фиксируем именно на этом участке границы. На втором месте — граница с Молдовой", — сказал Демченко.

В то же время на остальных участках государственной границы количество попыток незаконного пересечения значительно меньше.

Пресс-секретарь ГПСУ также обратил внимание на динамику таких случаев. В последнее время пограничники не наблюдают увеличения количества попыток незаконного пересечения границы.

"В то же время за последний период увеличения количества попыток (нелегального пересечения границы. – Ред.) мы, к счастью, не фиксируем", – отметил представитель ГПСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за восемь месяцев 2026 года на границе Украины задержали около 9 тысяч человек, пытавшихся незаконно её пересечь. В большинстве случаев задержания происходили за пределами пунктов пропуска.

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