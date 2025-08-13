Где будет +32: синоптики дали прогноз на 14 августа в Украине

В четверг, 14 августа, в Украине будет жарко. Кое-где температура достигнет +32. Впрочем, ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С. На Закарпатье и юге страны ночью 16-21°С, днем 27-32°С", – говорится в сообщении синоптиков.

В Киеве и области прогнозируется температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 25-27°С.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

