FPV-дроны, квадроциклы, электроника: бойцы на Донетчине и Запорожье получат новую партию помощи от Порошенко

Подразделения Вооруженных Сил Украины на разных направлениях получат новую партию техники и дронов во фронтовые бригады на горячие направления.

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Об этом сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Конец рабочей недели, но у нас нет ни выходных, ни праздников, ни "каникул". Поэтому сегодня отправляемся помогать тем, кто защищает Донецкое и Запорожское направления", – рассказал пятый президент.

На фронт, в частности, везут FPV-дроны, квадроциклы, электронику, а также банно-прачечные комплексы. Их количество с начала вторжения достигло 275 единиц.

"Мы обеспечили 275 батальонов, более 200 тысяч военных нормальным цивилизованным душем", – пояснил Порошенко.

Также подразделения получат передвижную авторемонтную мастерскую, 575 FPV-дронов, 250 FPV-дронов с оптоволокном, 50 FPV-дронов с тепловизором, средства РЭБ, зарядные станции и "Старлинки" – всего на сумму 30 миллионов гривен.