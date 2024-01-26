Фонд Вадима Столара разделит между тремя организациями грант в 1 млн. грн.

Завершился конкурс на получение целевых грантов от Фонда Вадима Столара, его победители получат разовую помощь в пределах 1000000 гривен общего финансирования на реализацию своих проектов. Об этом говорится в материале "Украинских новостей".

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СМИ сообщают, что после завершения весной 2023 года первой грантовой программы в Фонде Вадима Столара приняли решение обязательно продолжать ее. Но на этот раз решили сфокусироваться на направлениях физического и психологического восстановления украинцев, пострадавших в результате российской военной агрессии. В этих направлениях организаторы определили конкретные проекты для дальнейшего финансирования.

"В рамках второй грантовой программы мы провели большую предварительную работу, – рассказывает директор Фонда Андрей Фещенко. – Мы разработали подробные условия конкурса, провели информационную кампанию, получили более 100 заявок и каждую из них внимательно изучили. Как результат анализа предлагаемых проектов были определены финалисты, к каждому из которых мы приехали лично и подробно пообщались. Так были выбраны три победителя конкурса, и, должен признаться, этот выбор был очень нелегким. Все, просто все без исключения участвующие в конкурсе проекты были интересными и полезными, а люди, представляющие эти проекты, – незаурядными".

Как говорится в материале, победителями второй грантовой программы Фонда Вадима Столара стали Благотворительный фонд "Добрые поступки вместе", Благотворительный фонд "Сильные и несгибаемые" и ОО "Начни с себя!".

Харьковский БФ "Добрые поступки вместе" презентовал проект "Самопомощь: мастерство стрессовой устойчивости". Он направлен на психологическую поддержку жителей Харькова и Харьковской области, предоставление им навыков и знаний по самопомощи в стрессовых ситуациях, – отметила менеджер проекта Фонда Юлия Уласик. – БФ "Сильные и несгибаемые" из Киевщины предложили обеспечить военных и гражданских ветеранов, людей с инвалидностью возможностью проходить реабилитацию в кабинете с необходимым оборудованием на базе Мироновской больницы восстановительного лечения. ОО "Начни с себя!" из Бучи представила проект по созданию общественного пространства для психоэмоциональной разгрузки детей из семей вынужденных переселенцев и участников боевых действий.

Каждый из этих проектов получит целевые средства от Фонда после проведения всех необходимых процедур.

Основатель Фонда Вадим Столар убежден в значимости и больших перспективах грантовых программ:

Такие проекты помогают устанавливать прочные связи, налаживать широкое сотрудничество с единомышленниками по всей стране. Весь наш опыт показывает, что вместе мы способны быть гораздо эффективнее и помогать большему числу людей. Поэтому мы обязательно будем продолжать и развивать эту практику в будущем.

Позицию учредителя полностью поддержала волонтер Фонда Наталья Приходько:

"Грантовые проекты помогают нам выявлять насущные потребности украинцев через общение с широким кругом людей по всей стране. И потом удовлетворять эти потребности в коллаборации с другими организациями. А еще такие проекты формируют свою особую среду, объединяющую благотворителей, волонтеров, профессионалов в разных сферах и получателей помощи, что способствует становлению в Украине гражданского общества".