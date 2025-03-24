Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать помощь пострадавшим от обстрела 7 марта в Доброполье

Для жителей Доброполья Донецкой области, жилье которых пострадало в результате вражеской атаки 7 марта 2025 года, продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

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Также Фонд готов оказать помощь людям, получившим ранения в результате обстрела. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Кроме того, в городе продолжается выдача помощи от Фонда для семей вынужденных переселенцев с детьми.

Фонд передал жителям Украины более 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.