Фонд Рината Ахметова и "Сердце Азовстали" развивают международное сотрудничество на Кипре в целях поддержки молодежи и ветеранов

Делегации Фонда Рината Ахметова и общественной организации "Сердце Азовстали" провели серию рабочих встреч на Кипре с целью развития международного сотрудничества в сферах поддержки молодежи, ветеранов и посттравматического роста. По итогам визита стороны договорились о развитии образовательных, научных, молодежных и социальных инициатив, привлечении европейской экспертизы к украинским программам и дальнейшей формализации международных партнерств.

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В рамках визита представители Фонда и "Сердца Азовстали" встретились с представителями Посольства Украины в Республике Кипр, Представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на Кипре, Университета Кипра, Университета Никосии, муниципалитета Строволоса, Украинского дома в Пафосе и инициативы Larnaka 2030.

Одним из ключевых направлений стала международная поддержка проекта "Молодежь выбирает Украину", который Фонд Рината Ахметова реализует совместно с Офисом омбудсмена Украины и Министерством молодежи и спорта Украины. Проект направлен на поддержку молодых людей в возрасте 18–23 лет, вернувшихся в Украину после пребывания на временно оккупированных территориях или незаконной депортации в Россию.

В ходе встреч с University of Cyprus и University of Nicosia обсудили возможности создания новых образовательных маршрутов для участников проекта и ветеранов, о которых заботится "Сердце Азовстали". Речь идет о краткосрочных и семестровых учебных программах, академических обменах и международной мобильности. Также стороны рассмотрели возможности привлечения украинской молодежи к участию в международных форумах, учебных программах и европейских молодежных сетях. Кроме того, совместно с молодежным делегатом Республики Кипр в Совете Европы Христосом Пармаккисом обсудили доступ участников проекта "Молодежь выбирает Украину" к международной среде для обмена опытом с молодыми лидерами других стран.

Важной темой переговоров стало развитие программ поддержки ветеранов и подходов к посттравматическому росту. Украинский практический опыт, который развивает "Сердце Азовстали", планируется объединить с европейской академической экспертизой. В частности, стороны обсудили возможность проведения совместных исследований в сферах посттравматического роста, реинтеграции, вынужденного перемещения, социальной сплоченности и восстановления социальных связей.

Среди перспективных направлений сотрудничества – создание совместных образовательных и сертификационных программ по посттравматическому росту, а также проведение совместной международной конференции с участием украинских и иностранных ученых, практиков и экспертов.Отдельно делегация обсудила с муниципалитетом Строволоса опыт Кипра в работе с общинами, которые длительное время живут в условиях разделения, внутреннего перемещения и потери социальных связей. Эти практики могут быть полезны для развития украинских подходов к поддержке общин, разъединенных войной и вынужденным перемещением.

Сотрудничество с Larnaka 2030 и Украинским домом в Пафосе открывает перспективы для участия украинской молодежи в международных культурных, образовательных и общественных инициативах, а также для представления современного украинского опыта в европейском пространстве.

Ключевым результатом визита стало формирование практической международной рамки для дальнейшего развития программ Фонда Рината Ахметова и ОО "Сердце Азовстали". Следующим этапом станет претворение достигнутых договоренностей в конкретные партнерства – подготовка меморандумов и рамочных документов, определение совместных проектов и запуск образовательных, научных, молодежных и культурных инициатив.

Международное сотрудничество должно помочь усилить украинские программы поддержки, создать новые возможности для молодежи, строящей свое будущее в Украине, и развивать современные подходы к поддержке ветеранов и их возвращению к полноценной жизни.