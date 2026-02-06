Фонд Порошенко и киевская 'Евросолидарность' передали горожанам еще 700 газовых горелок

Жители столицы, которые остались без отопления после российских ударов, получили еще 700 газовых горелок от Фонда Порошенко и депутатов Киевсовета из фракции "Европейская солидарность".

Об инициативе рассказал в соцсетях лидер "ЕС" Петр Порошенко. Это уже вторая партия такого оборудования, которую передали киевлянам. Первая партия состояла из 300 горелок.

"Лютый мороз, горы снега, гололедица – и рядом сумасшедший северо-восточный сосед, который не оставляет собственных мечтаний и пытается сломать украинцев холодом и темнотой. Киев живет в чрезвычайно сложных условиях. Российские удары уничтожили часть генерации, которая обеспечивала город теплом. В домах холодно, люди вынуждены выживать без света и нормального обогрева. Именно поэтому наша киевская команда "Европейской солидарности" вместе с Фондом Порошенко подготовила уже вторую партию газовых горелок", – написал Порошенко.

Он напомнил, что первую передали киевлянам, которые не имеют газовых плит в домах.

"Газовая горелка – это возможность согреть руки, разогреть еду, нагреть воду. И это поддержка не только для киевлян, но и для спасателей, электриков, энергетиков и коммунальщиков, которые работают на грани человеческих возможностей, ликвидируя последствия обстрелов в -20, без отдыха и тепла. В такие дни особенно важно держаться вместе", – подчеркнул Порошенко.

Со своей стороны, председатель фракции "ЕС" в Киевсовете Владимир Прокопив добавил, что зима 2026 года стала "самой суровой со времен Майдана, настоящим испытанием для каждого из нас".

"Коварные вражеские обстрелы и длительные отключения света, тепла и воды заставили столицу жить в постоянном стрессе", – пояснил Прокопив.

Депутат Тарас Криворучко также отметил, что газовые горелки оказались полезными и для коммунальных служб, которые без выходных ликвидируют последствия вражеских атак, поэтому часть оборудования передадут ремонтным подразделениям.

Депутат Людмила Ковалевская резюмировала, что команда "Евросолидарности" "всегда рядом с людьми в самые трудные времена".

Как известно, в нескольких районах столицы также развернули мобильные пункты, где люди могут постирать и высушить одежду, зарядить свои электронные устройства связи и выпить горячего чая.

Сейчас такие пункты работают в Голосеевском районе (ул. Василия Касияна, 10), а также в Деснянском (ул. Милославская, 23) и на проспекте Красной калины, 63.