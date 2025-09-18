Фонд Андрея Матюхи стал партнёром проекта 'Защита ремонтников Укренерго'

В Киеве и области прошли первые тренинги по программе "Защита ремонтников Укренерго" от FAST: Первая помощь и спецподготовка. Первыми участниками стали 34 энергетика. Они учились действиям, которые могут оказаться решающими во время чрезвычайных ситуаций на рабочем месте.

Практика была насыщенной: наложение жгутов, остановка массивных кровотечений, тампонада ран. Также участники осваивали сердечно-лёгочную реанимацию и проверку состояния сознания пострадавшего. После завершения курса каждый получил сертификат, подтверждающий его подготовку.

Проект получил поддержку Фонда Андрея Матюхи. Благодаря этому организаторы объявили об амбициозных планах – провести в ближайшее время 75 таких тренингов для ремонтных бригад и персонала НЭК "Укрэнерго". Ожидается, что участниками проекта станут не менее 1500 энергетиков.

"Защита ремонтников Укрэнерго" стала органическим продолжением системной деятельности Фонда Андрея Матюхи

Именно сегодняшние условия вдохновили партнеров создать программу обучения для работников критической инфраструктуры. С начала войны энергетический сектор подвергся более 30 массированных атак. Было повреждено более 63 тысяч объектов. Погибли по меньшей мере 160 работников, более 300 получили ранения.

"Энергетики возвращают свет в дома даже в самых тяжелых условиях. Мы хотим отблагодарить их за это. Сегодня наша задача — дать им инструмент, который поможет спасать жизни друг друга", — отметил Андрей Матюха.

Поддержка подобных проектов является неотъемлемой частью деятельности Фонда Андрея Матюхи. В 2025 году он вместе с Good Donations передал оборудование для ургентной хирургии "Охматдета" и поддержал арт-проект "Origami for Ukraine", который собирает средства для реабилитации украинских военных.

Программа "Защита ремонтников Укрэнерго" стала одним из примеров комплексной поддержки и социальной работы фонда.