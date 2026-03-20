Финляндия первая в списке: какое место заняла Украина в рейтинге стран по уровню счастья

Финляндия заняла первое место в мире по уровню счастья. Украина в этом рейтинге оказалась на 111-й позиции, между Кенией и Марокко.

В то же время на другом конце рейтинга, на последних 146-й и 147-й позициях, расположились Сьерра-Леоне и Афганистан соответственно. К таким выводам пришли авторы ежегодного отчета World Happiness Report, обнародованного 19 марта.

Страны Европы в лидерах

Так, в первую десятку мирового рейтинга вошли преимущественно страны Европы – Финляндия, Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Люксембург и Швейцария. В то же время среди лидеров оказались и два неевропейских исключения – Коста-Рика (4 место) и Израиль (8 место).

Украина в 2026 году заняла 111-ю позицию, расположившись между Кенией (110 место) и Марокко (112 место). В то же время, несмотря на сложную ситуацию связанную с войной, ее показатель остался на уровне предыдущего года и не претерпел ухудшения.

Вместе с тем исследователи также отмечают тревожную тенденцию, ведь по сравнению с 2005–2010 годами большинство развитых западных стран потеряли свои позиции в рейтинге счастья.

Также за последние 15 лет в странах Западной Европы и Северной Америки зафиксировано ощутимое снижение уровня субъективного ощущения счастья среди молодежи.

Напомним, ранее новый рейтинг Green City Index определил лидеров по уровню экологичности, где одна из стран Европы возглавила рейтинг с результатом 77,3 балла из 100.

Как писал OBOZ.UA, международное издание Time Out обнародовало ежегодный рейтинг лучших городов мира для жизни и путешествий в 2026 году. Исследование базируется на масштабном опросе жителей разных мегаполисов, которые оценивали комфорт жизни, культурную сцену, кухню и атмосферу своих городов.

