Фестиваль кофе 'Филижанка' объединит украинцев ради помощи защитникам Украины

2 августа в музее "Код нации" под Киевом состоится первый Фестиваль героического кофе "Филижанка", посвященный памяти героя Украины Артема Телебенёва (позывной "Талиб"). Это событие, объединяющее прошлое, настоящее и будущее: почитание памяти погибших, помощь раненым героям и создание нового вкуса украинской идентичности – через кофе. Музыкальный хедлайнер события – Kalush Orchestra. Вход – свободный при условии регистрации.

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Фестиваль "Филижанка" организован по инициативе Яны Беркут – юриста, бариста, волонтера и вдовы погибшего воина Артема Телебенева – при поддержке третьего президента Украины Виктора Ющенко, Виталины Ющенко, ОО "Киевщина – это мы" и председателя Гатненской ТГ Александра Паламарчука.

Главная цель – собрать 2 000 000 грн в поддержку реабилитации украинских раненых воинов и ветеранов в сотрудничестве с фондом Revived Soldiers Ukraine, что с 2014 года предоставляет квалифицированную помощь по медицинской реабилитации по направлению нейротравмы, поражения центральной нервной системы, спинного и головного мозга, а также до- и послепротезную реабилитацию!

Кофе, который творят герои

Кофе имеет вкус нации. Венский, итальянский, французский – в каждой культуре он отражает ментальность народа. Украинский героический кофе должен отражать смелость, достоинство и креативность. Участники фестиваля представят собственные рецепты кофе, вдохновленные историей борьбы, любви и несокрушимости. Все рецепты должны включать украинские ингредиенты. Победителя выберут по результатам открытого голосования через донаты, а три лучших рецепта войдут в архив музея украинского наследия. Фестиваль "Филижанка" станет стартом к всеукраинскому проекту "Кофе нации" – целью которого будет сбор всех возможных национальных рецептов приготовления кофе со всей Украины.

Фестиваль имеет глубокие личные корни. Его идея родилась из любви, общей мечты и потери. Его вдохновением является герой Украины Артем Телебенев (позывной "Талиб") – воин ВСУ, младший сержант, внешний пилот (оператор) беспилотных авиационных комплексов 411-го отдельного батальона БПАК.

Артем был активным волонтером с 2014 года, а с первых дней полномасштабного вторжения стал в ряды защитников – защищал Жуляны, участвовал в освобождении Ирпеня, а затем действовал на самых сложных направлениях – Харьковском, Херсонском, Донецком и Запорожском. Его решительность, достоинство и самопожертвование спасли не одну жизнь. Он был человеком, который поддерживал боевой дух побратимов и вдохновлял их собственным примером. Артем был награжден орденом за мужество 3-й степени, медалью за оборону Харьковщины, Киева, за сохраненную жизнь, был настоящим героем.

В 2023 году у Артема и его жены Яны Беркут родился сын Святослав, которого Артем видел только во время коротких ротаций и через видеосвязь. 3 июля 2024 года Артем погиб от танкового удара на окраине Работино Запорожской области. Похоронен в селе Гатное, что на Киевщине.

Но еще задолго до войны Артем мечтал создать вкус настоящего украинского кофе. Начинали с маленькой точки, где был только термос с кипятком, кофе, бумажные стаканчики и эксперименты с ингредиентами, потом открыли небольшую кофейню – место, которое стало для них делом сердца и способом быть полезными людям. Артем хотел, чтобы кофе в Украине имел свое лицо – смелое, искреннее, глубокое. И сегодня Яна продолжает эту мечту через фестиваль "Филижанка", который не только чтит его память, но и поддерживает его побратимов – собирая средства на реабилитацию раненых героев.

"Артем был необыкновенным человеком. Человек-характер, человек-сталь. Имел глубокие украинские взгляды и активно их отстаивал еще задолго до полномасштабной войны. С 2014 года ездил на восток как волонтер, помогал фронту всем, чем мог. Говорил, что война – неизбежна.

Перед полномасштабной войной Артем начал работать над рецептом украинского кофе – из локальных ингредиентов, с характером. Хотел создать новую традицию, найти настоящий украинский вкус. Теперь я хочу воплотить его замысел. И на фестивале мы создадим героический украинский кофе.

Для меня "Филижанка" – это не только о напитке, это о памяти, которая согревает. О силе, которая рождается из любви. И поэтому наша главная цель – сбор средств на нейрореабилитацию для раненых военных. Это не просто помощь – это путь к социализации, возвращению в жизнь, к достойному будущему тех, кто защищает нас. А моя личная цель – сохранение памяти. Верю: пока живет хоть один человек, который помнит Артема, – он живет на небе.

А самая высокая и амбициозная наша цель – дать Украине новый голос в мире. Голос, который прозвучит через кофе, созданный нацией героев – украинцами. И этот первый фестиваль – только начало", – рассказала об идее создания фестиваля Яна Беркут.

Место проведения фестиваля довольно символическое – это музей "Код нации", который расположен в усадьбе третьего президента Украины Виктора Андреевича Ющенко. Они познакомились с Артемом в его кафе, разговорились, нашлось много общих тем и интересов. И с тех пор Виктор Андреевич часто наведывался к Артему и они вели долгие разговоры под кофе и пирожки. После гибели героя Ющенко поддерживал Яну. И когда у нее родилась идея фестиваля, он сразу поддержал и предложил провести его в своем музее.

"Сегодня украинская нация переживает самое тяжелое испытание во времена всей истории. И одновременно – мы становимся свидетелями пробуждения: духовного, культурного, человеческого. Поэтому сейчас важно строить живую память о наших защитниках через слово, музыку, искусство и традиции.

В этой чашке – не просто напиток, а символ несокрушимости, тихая молитва за тех, кто борется, и шаг к новому украинскому миру, где свое – самое главное. Потому что нация, которая находит свои смыслы, является непобедимой", – рассказал Виктор Андреевич Ющенко.

Программа фестиваля:

Мастер-классы

Дегустация кофе

Ярмарка крафтовых изделий со смыслом

Юмористическая кофейная площадка

Выставка кофейных картин

Лекции на тему кофе

Совместное создание национального бренда героического украинского кофе

Большая детская зона – много активностей и аниматоры

Полевая кухня

Выступления украинских музыкантов: PROBASS ∆ HARDI, Green Grey, Виктор Павлик, "Тень Солнца", Dima Libra, Марта Адамчук, CXMD, PTASHKIN

Музыкальный хедлайнер события – Kalush Orchestra, всемирно известная украинская группа, победитель Евровидения-2022, который сочетает традиционные народные мотивы с современным хип-хопом. Их музыка стала символом украинской несокрушимости и голосом молодого поколения на мировой арене. Их выступление станет особым моментом "Филижанки" – о памяти, любви и несокрушимости.

Финал фестиваля – рождение серии вкусов героического украинского кофе – нашего нового национального бренда, который будет распространяться в кофейнях по всей стране.

"Фестиваль героического кофе "Филижанка" – это не только о вкусе. Это о памяти, которая превращается в силу. О жизни, которая продолжается. О благодарности тем, кто отдал себя без остатка. Именно поэтому здесь мы собираем средства на реабилитацию раненых защитников, чтобы подарить шанс на полноценную жизнь тем, кто, не колеблясь, пошел защищать Украину.

И главное, это о поиске объединения нашего поляризованного общества. Ведь мы все пьем кофе.

"Вместе мы творим будущее – с достоинством, глубоко и по-украински", – генеральный продюсер фестиваля Алексей Куликов.

Партнеры: Ant@Hill, Braintank, PR-агентство SOLARIS, Anlmtd, музей "Код нации", Revived Soldiers Ukraine.

Медиапартнеры: Киев 24, Эспрессо, Армия ФМ, Перец ФМ, Вечерний Киев, Oboz.ua, Город Кия.

Revived Soldiers Ukraine – международный благотворительный фонд, который с 2014 года специализируется на помощи украинским военным и ветеранам с тяжелыми боевыми ранениями. Это ранения, требующие высокотехнологичного лечения и длительной реабилитации.

Фонд оказывает помощь через:

протезирование в США

полный курс нейрореабилитации в центре NextStep Ukraine

медицинское и социальное сопровождение каждого ветерана

Помочь можно не только на фестивале, а и из любой точки мира в любой момент:

UAH

Название банка: АО "ПроКредит Банк", г. Киев, Украина, МФО 320984

Получатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ"

Код получателя: 42570069

Счет получателя

(IBAN): UA503209840000026003210415587

Когда: 2 августа, 12:00 – 20:00

Где: Музей "Код нации", Киевская область, Новые Безрадичи, ул. Песчаная

На Фестиваль можно будет добраться автобусом, который будет курсировать от станции "Выдубичи" до локации.

Вход свободный при условии регистрации регистрации.

Форма аккредитации и обращений для журналистов.

Более подробная информация на сайте: www.filizhanka.org.ua и в соцсетях фестиваля: