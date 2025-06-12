Фестиваль 'Червона рута - 2025' пройдет в стратегическом партнерстве с Движением сопротивления ССО ВСУ

В сентябре во Львове пройдет ХVIІ Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки "Червона рута – 2025". В этом году его стратегическим партнером является Движение сопротивления Сил Специальных Операций ВСУ.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

Фестиваль "Червона рута – 2025" объединит тысячи украинцев в совместном культурном сопротивлении.

"Украинская культура была и будет громким голосом сопротивления и инструментом борьбы за национальную идентичность, сколько бы россияне не пытались ее уничтожить", – отметили в ССО ВСУ.

"Червона рута звучит, сопротивление продолжается!" – таков лозунг "Червоной руты - 2025".

В ССО отметили, что "Червона рута" изменила новейшую историю Украины и вырастила новое поколение культурного сопротивления. Фестиваль снова станет площадкой для новых голосов сопротивления.

Фестиваль Червона рута (RutaFEST) - регулярный всеукраинский молодежный фестиваль современной песни и популярной музыки. Он проводится раз в два года с 1989 года.