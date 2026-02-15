Эту кнопку в авто большинство людей используют неправильно: вы можете навредить себе

Рециркуляция воздуха является одним из самых недооцененных, но в то же время важных элементов комфорта в вашем автомобиле, эффективности охлаждения (или отопления) и даже защиты от загрязнения.

Большинство водителей используют эту кнопку неправильно, не подозревая, что на самом деле это не просто вопрос комфорта. Речь идет о гораздо большем: уменьшение нагрузки на систему кондиционирования воздуха, снижение расхода топлива, улучшение качества воздуха в салоне и даже защита вашего здоровья, особенно при движении через пробки, тоннели или районы с высоким уровнем загрязнения, пишет OBOZ.UA.

Как делать это правильно, рассказывают эксперты.

Для чего предназначена кнопка рециркуляции воздуха

Кнопка с автомобилем и круглой стрелкой означает, что ваш автомобиль переключается между двумя режимами работы системы вентиляции:

Наружный воздух: система забирает воздух извне и вдыхает его внутрь.

Рециркуляция: воздух в помещении циркулирует в замкнутой системе – без притока свежего наружного воздуха.

На первый взгляд, это может показаться тривиальным выбором, но на самом деле это чрезвычайно важный аспект кондиционирования воздуха – физически, технически, а также с точки зрения здоровья.

Как пользоваться кнопочной летом

Когда на улице 35°C (или выше), а ваш автомобиль только что вышел из адской версии мобильной печи, рециркуляция является ключевой. Если вы позволите кондиционеру всасывать горячий воздух извне, это займет больше времени и энергии для охлаждения салона — это саморазрушительно.

Переключаясь на рециркуляцию, система использует уже охлажденный воздух в помещении, который:

Ускорение охлаждения до 30%.

Уменьшает расход топлива (меньше нагрузка на компрессор).

Продлевает срок службы системы кондиционирования воздуха.

Как пользоваться кнопкой зимой

Зимой есть соблазн оставить рециркуляцию включенной, чтобы сохранить тепло в салоне. Но на самом деле это часто приносит больше вреда, чем пользы:

Воздух в помещении становится влажным, что приводит к запотеванию окон.

Воздух "выдыхается" – уровень CO₂ повышается, что приводит к усталости и ухудшению концентрации внимания.

Дышать становится неудобно, особенно когда в автомобиле много пассажиров.

