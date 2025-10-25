Этот знак зодиака способен разбивать сердца. Однако сердцеедом его считают ошибочно

Представители этого знака открыты, общительны, любят флиртовать и с легкостью находят партнера. Они привлекают внимание и могут легко влюбить в себя.

Некоторые называют их сердцеедами, однако они точно не намерены причинять кому-то боль или пользоваться этим, пишет Ofeminin. Речь идет о Близнецах.

Этот воздушный знак зодиака легкий в общении, коммуникабельный и охотно интересуется миром. Из-за его двойной природы Близнецов часто считают непостоянными и трудными в поддержании отношений.

Близнецы любят сильно и страстно. Они нуждаются в пространстве и интеллектуальном общении. Для них любовь — это не просто романтика, а, прежде всего, совместные разговоры, идеи и рост.

Обычно считают, что Близнецы не способны строить длительные отношения. Однако на самом деле они не терпят застоя, когда партнер перестает вдохновлять. Тогда представители этого знака могут уйти.

Когда Близнецы потеряли чувства к партнеру, они не делают вид, будто все в порядке. Решение разорвать отношения может быть болезненным для другого человека, но оно вытекает не из желания нанести вред.

В отношениях Близнецы невероятно преданы, если их партнер не отстает от них интеллектуально. Их чувства свежие и страстные, но им нужен простор. Для Близнецов свобода не противоречит любви, а является ее неотъемлемой частью.

Эмоциональная глубина Близнецов обычно скрыта юмором и иронией, поэтому их сложно понять. Те, кто их знает, считает их невероятно чувствительными и преданными партнерами. Помните, что Близнецы имеют репутацию сердцеедов из-за неправильного понимания их потребностей и приоритетов.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

