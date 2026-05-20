За эти деньги можно было купить дом: 'амбассадор украинской культуры' раскрыла реальную стоимость вышитой рубашки ручной работы и кораллов

Блогер София Безверхая (krapka.krapka), которую называют "амбассадоркой украинской культуры", рассказала о реальной стоимости традиционного украинского наряда и украшений ручной работы. По ее словам, вышитая рубашка и кораллы могут стоить десятки тысяч гривен и фактически приравниваются к дорогостоящим активам.

Об этом она рассказала во время беседы с реп-исполнительницей alyona alyona. По словам Софии, только себестоимость одной вышитой рубашки, которую она создавала собственноручно, достигла 10 тысяч гривен. Вышиванка выполнена шелком в технике "белым по белому", а на ее создание ушло три месяца кропотливой работы.

"Я, например, рубашку вышивала шелком белым по белому. Ее себестоимость была 10 тысяч: 4 тысячи на качественный лен и 6 тысяч – шелковые нити. И еще 3 месяца я ее вышивала. То есть, если ее продать, это минимум 80 тысяч гривен надо брать за нее", – поделилась Безверхая.

Блогер подчеркнула: украинская традиционная одежда никогда не была "простым сельским нарядом", как это часто пытаются подать. Наоборот – качественные ткани, ручная вышивка и натуральные материалы всегда были признаком достатка.

Не менее ценными в Украине издавна считались кораллы. София Безверхая рассказала, что одна низка древних кораллов сегодня может стоить около 500 долларов, а полноценное ожерелье из 15–20 низок в прошлые века приравнивалось к серьезному состоянию.

"За 15–20 низок можно было купить кусок земли, хату, пару скота. То есть, это была мощная инвестиция и торговая единица, грубо говоря. А эти бусики, которые мы видели за 10 гривен на Сорочинской ярмарке, это вообще не об этом", – объяснила исследовательница.

В частности, Безверхая обратила внимание на то, как украинская интеллигенция еще во времена Российской империи пыталась сохранять свою идентичность через одежду. Она вспомнила поэтесс Елену Пчилку и Лесю Украинку, которые интегрировали элементы традиционной одежды в европейскую моду своего времени.

"Это должно стать для нас вдохновением. Вышиванка – это не только на День Независимости, Рождество и Пасху. Это можно носить на каждый день и миксовать с современным", – убеждена блогер.

