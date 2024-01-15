Таксист (молодой парень, 20+): Я завжди цею дорогою їздю...(З викликом) У нас так кажуть – "їздю"!

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Я (успокаивающе-умиленно): Я знаю, в Дніпрі так кажуть – "їздю", "ходю", "просю"...

Таксист: І в нас теж так кажуть – у Вінниці. Я з Вінниці. (Снова с гордой ноткой) У кажного свій говор!

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Ось це – нове, цього раніше на моїй пам'яті не було, це війна в нас розбудила: молодь стала ПИШАТИСЯ родинними діалектами (що це буде ставати трендом, я прогнозувала давніше, див. поч. нашої розмови з Володею Шейком про лемківську говірку на Львівському Форумі в 2019-му, лінк у коменті). У грудні, коли відпочивала на Закарпатті (за великим рахунком, діалект у нас живим-незайманим зацілів тільки там та ще на Гуцульщині, по решті України – то вже скалочки, вкраплення діалектизмів у лексику й морфологію плюс трохи фонетики), – я почула, як дівчина на рецепції, котра щойно розмовляла зі мною цілком літературною мовою, тут-таки колежанці защебетала щось, геть для мене маловрозумливе, – і не втрималася перепитати:

– Вибачте, а це ви зараз діалектом розмовляли?..

– ПО-НАШОМУ! – відрізала вона – з чарівною усмішкою, але з тою самою ноткою виклику, що і в таксиста-вінничанина ("а от такі ми!").

А ще історично недавно, ще яких 20 рр. тому українська молодь своїх діалектів - соромилась (та що там діалектів, української соромилась!..). Підозрюю, тут окрему психологічно-"визвольну" роль зіграли ЗСУ – за визначенням, як усяка армія, плавильний казан усіх наявних у суспільстві соціолектів, суржиків і говірок, тільки що ніхто в нас того не досліджує...

А треба досліджувати. Весь час треба розуміти, щО і чому з нами за час війни відбувається – і на добре, і на зле, і "спеціально навчені люди" тим і мали б займатися, це теж - праця для Перемоги...

Мовознавці в країні є? А якщо найду?..